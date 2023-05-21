دي يونغ: برشلونة كان يريد بيعي إلى مانشستر يونايتد ولكني رفضت

كشف الهولندي فرانكي دي يونغ، نجم برشلونة الإسباني، عن تفاصيل رفضه الرحيل عن البلوغرانا، في الميركاتو الصيفي الماضي، بناء على رغبة إدارة البارسا في هذا الوقت لحل أزمتها المالية.

وقال دي يونغ في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد: "مانشستر يونايتد تحدث بالفعل مع برشلونة الصيف الماضي رغم رغبتي بالبقاء هنا".

وأضاف: "النادي كان بموقف صعب وكان بإمكانهم بيعي مقابل مبلغ كبير، وهم بالفعل أرادوا ذلك، لكن لم أرغب بالخروج وبقيت".

وتابع: "إذا سار كل شيء على ما يرام لي وللنادي، أريد البقاء لأطول فترة ممكنة مع برشلونة".