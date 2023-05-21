دي يونغ: برشلونة كان يريد بيعي إلى مانشستر يونايتد ولكني رفضت
كشف الهولندي فرانكي دي يونغ، نجم برشلونة الإسباني، عن تفاصيل رفضه الرحيل عن البلوغرانا، في الميركاتو الصيفي الماضي، بناء على رغبة إدارة البارسا في هذا الوقت لحل أزمتها المالية.
وقال دي يونغ في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد: "مانشستر يونايتد تحدث بالفعل مع برشلونة الصيف الماضي رغم رغبتي بالبقاء هنا".
وأضاف: "النادي كان بموقف صعب وكان بإمكانهم بيعي مقابل مبلغ كبير، وهم بالفعل أرادوا ذلك، لكن لم أرغب بالخروج وبقيت".
وتابع: "إذا سار كل شيء على ما يرام لي وللنادي، أريد البقاء لأطول فترة ممكنة مع برشلونة".
ورفض دي يونغ فكرة المقارنة بينه وبين سيرجيو بوسكيتس، موضحًا: "أسمع ذلك كثيرا، لكن أعتقد أننا لاعبان مختلفان، بوسكيتس لاعب ارتكاز ثابت بحسب طريقة لعب برشلونة، أنا أحتاج لحرية أكبر في تحركاتي".
دي يونغ كان أكثر اللاعبين غير المرغوب في استمرارهم الصيف الماضي، وأراد مانشستر يونايتد التعاقد معه لكنه رفض، مع رغبة برشلونة في التخلص منه بسبب راتبه الكبير، والاستفادة المادية من رحيله.
ولكن هذا الموسم دي يونغ حصل على الفرصة تحت قيادة تشافي هيرنانديز، وقدم مستوى رائعًا على مدار مباريات الدوري الإسباني، البطولة التي حسمها برشلونة الأسبوع الماضي وتوّج بها رسميًا أمس.
صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت بأنه على الرغم من أن عقد دي يونغ سينتهي في 2026، لكن النادي الكتالوني يفكر في تمديد العقد، مع وضع شرط جزائي جديد؛ للحفاظ على الهولندي صاحب الـ26 عامًا.
تشافي هيرنانديز وافق بشدة على اقتراح برشلونة؛ لأنه يعتبر دي يونغ إحدى القطع الأساسية في تشكيلته، ولا غنى عنه، ولهذا السبب سيتم التواصل معه من أجل التوقيع على عقد جديد.