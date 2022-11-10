باريس سان جيرمان مهتم بضم جواو فيليكس في يناير

أفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن جواو فيليكس قد يكون أحد أكثر الأسماء التي يتم الحديث عنها في نافذة الانتقالات الشتوية القادمة، لأن مستقبله مع أتلتيكو ​​مدريد ليس مؤكدًا والأندية تراقب وضعه، وخاصة باريس سان جيرمان.

وبحسب الصحيفة فإن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع جواو فيليكس في السوق الشتوي في يناير 2023.