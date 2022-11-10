باريس سان جيرمان مهتم بضم جواو فيليكس في يناير
أفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن جواو فيليكس قد يكون أحد أكثر الأسماء التي يتم الحديث عنها في نافذة الانتقالات الشتوية القادمة، لأن مستقبله مع أتلتيكو مدريد ليس مؤكدًا والأندية تراقب وضعه، وخاصة باريس سان جيرمان.
وبحسب الصحيفة فإن باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع جواو فيليكس في السوق الشتوي في يناير 2023.
وأوضحت الصحيفة أن فكرة إدارة باريس سان جيرمان هي أن يلعب البرتغالي فيليكس الجزء الثاني من الموسم في بارك دي برانس.
لا يعتمد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد كثيرًا على فيليكس، حيث يقضي وقتًا على مقاعد البدلاء أكثر مما يقضي على أرض الملعب.
ومع ذلك، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه لن يكون من السهل على باريس سان جيرمان ضم اللاعب.
ووفقا لصحيفة "لوباريزيان" فإن تواجد لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، يمكن أن يغير وجهة فيليكس من أتلتيكو مدريد للنادي الفرنسي.
ومع ذلك، فإن الصفقة لن تكون سهلة، لأن باريس سان جيرمان لديه بعض القيود المالية.
لا يزال هناك متسع من الوقت حتى يفتتح السوق في يناير، لكن باريس سان جيرمان وضع بالفعل اسم فيليكس على جدول أعماله.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها اسم جواو فيليكس على الطاولة في باريس.
ففي الصيف الماضي عرض وكيله خورخي مينديز بالفعل اللاعب على النادي الفرنسي.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن جواو فيليكس البالغ من العمر 23 عاما شارك الموسم الحالي مع أتلتيكو مدريد في 17 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 3.
أما الموسم الماضي فلعب فيليكس 35 مباراة سجل فيها 10 هدفا وصنع 6، علما أن عقده مع أتلتيكو مدريد ينتهي في 2026.
وانضم فيليكس من بنفيكا لأتلتيكو مدريد في صيف عام 2019 مقابل أكثر من 120 مليون يورو.