بريمونتادا مثيرة.. برشلونة يسقط فولفسبورغ ويتوّج بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

أحرز برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية في ثلاث سنوات، بعدما انتفض عقب التأخر بهدفين وفاز 3-2 على فولفسبورغ في نهائي مثير في أيندهوفن، اليوم السبت.

وسجلت المدافعة السويدية فريدولينا رولفو هدف الانتصار لبرشلونة من مدى قريب في الدقيقة 70، لتستكمل انتفاضة مذهلة بعد التأخر بهدفين.