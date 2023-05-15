لابورتا: سنفعل كل ما في وسعنا لإعادة ميسي إلى برشلونة

قطع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وعدا لجماهير ناديه ببذل كل الجهد للعمل على إعادة ليونيل ميسي إلى البلوغرانا، الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ومن غير المتوقع أن يمدد الأرجنتيني عقده، وسيبحث عن وجهة أخرى.

وجاءت تصريحات لابورتا بعد تتويج برشلونة بشكل رسمي، بلقب الدوري الإسباني، لأول مرة منذ رحيل ميسي.

وفاز برشلونة، مساء الأحد، على إسبانيول (4-2)، في ملعب "باور 8" في الجولة الرابعة والثلاثين.

وحصل برشلونة بذلك على لقب الدوري الإسباني، للمرة الـ27 في تاريخه، ولأول مرة منذ موسم 2018/19.