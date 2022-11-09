الكشف عن الحوار الذي دار بين بيكيه والحكم مانزانو.. والعقوبة المتوقعة على  ليفاندوفسكي

حقق برشلونة فوزا مثيرا على أوساسونا (2-1) في الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء، ليضمن البقاء في الصدارة، حتى عودة المنافسات بعد نهائيات كأس العالم، لكنه تلقى ضربة قوية بطرد مهاجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول بعد تلقيه الإنذار الثاني، كما طرد المدافع جيرارد بيكيه في فترة ما بين الشوطين مباشرة بعد احتجاجه على الحكم جيل مانزانو.

وحسب حكم اللقاء جيل مانزانو، فإن سبب طرد جيرارد بيكيه يعود لتوجيه شتائم للحكم، حيث كتب في تقريره: "في الدقيقة 45، طُرد اللاعب (3) بيكيه برنابيو جيرارد للسبب التالي: بمجرد انتهاء الشوط الأول، وداخل نفق غرفة تبديل الملابس توجه لمخاطبتي بالعبارات التالية: "هل رأيت الزاوية التي احتسبتها علينا؟ أنت الحكم الذي خدعنا كثيرا".

وأضاف الحكم في تقريره: "بعد إخبار مندوب برشلونة بالطرد واصل توجيه نفس الكلمات وتم إحضاره من قبل مسؤولي فريقه غرف خلع الملابس الخاصة بي ووجه لي العبارات التالية: إنه أمر مخز وعار".

ولن يتأثر برشلونة بطرد جيرارد بيكيه الذي أعلن اعتزاله كرة القدم وكان اللقاء الأخير في مسيرته، حيث جلس على دكة البدلاء فقط لغياب مدافعين بسبب الإصابة، ورغم اعتزاله قد يتم إيقافه لمدة تصل إلى 10 لقاءات وغرامة مالية ضخمة.