الكشف عن الحوار الذي دار بين بيكيه والحكم مانزانو.. والعقوبة المتوقعة على ليفاندوفسكي
حقق برشلونة فوزا مثيرا على أوساسونا (2-1) في الدوري الإسباني، أمس الثلاثاء، ليضمن البقاء في الصدارة، حتى عودة المنافسات بعد نهائيات كأس العالم، لكنه تلقى ضربة قوية بطرد مهاجمه وهدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول بعد تلقيه الإنذار الثاني، كما طرد المدافع جيرارد بيكيه في فترة ما بين الشوطين مباشرة بعد احتجاجه على الحكم جيل مانزانو.
وحسب حكم اللقاء جيل مانزانو، فإن سبب طرد جيرارد بيكيه يعود لتوجيه شتائم للحكم، حيث كتب في تقريره: "في الدقيقة 45، طُرد اللاعب (3) بيكيه برنابيو جيرارد للسبب التالي: بمجرد انتهاء الشوط الأول، وداخل نفق غرفة تبديل الملابس توجه لمخاطبتي بالعبارات التالية: "هل رأيت الزاوية التي احتسبتها علينا؟ أنت الحكم الذي خدعنا كثيرا".
وأضاف الحكم في تقريره: "بعد إخبار مندوب برشلونة بالطرد واصل توجيه نفس الكلمات وتم إحضاره من قبل مسؤولي فريقه غرف خلع الملابس الخاصة بي ووجه لي العبارات التالية: إنه أمر مخز وعار".
ولن يتأثر برشلونة بطرد جيرارد بيكيه الذي أعلن اعتزاله كرة القدم وكان اللقاء الأخير في مسيرته، حيث جلس على دكة البدلاء فقط لغياب مدافعين بسبب الإصابة، ورغم اعتزاله قد يتم إيقافه لمدة تصل إلى 10 لقاءات وغرامة مالية ضخمة.
وتبقى الضربة القوية لبرشلونة هي طرد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد تلقيه إنذارين، لكنه قد يواجه عقوبة أشد بسبب إشارته لحكم اللقاء بعد خروجه من الملعب.
وكتبت الحكم في تقريره عن الواقعة: "بمجرد طرد اللاعب رقم (9) روبرت ليفاندوفسكي وبينما كان يسير باتجاه مخرج الملعب، قام اللاعب مرتين بإيماءة عدم الموافقة على قرار الحكم، التي تتمثل في وضع إصبعه على أنفه ثم أشار بإبهامه إلى الحكم بينما كان على وشك مغادرة ميدان اللعب، وكرر الإيماءة وهو ينظر مرة أخرى إلى الحكم المساعد رقم 1 وأمام الحكم الرابع".
وعمليا سيغيب ليفاندوفسكي عن "ديربي كتالونيا" أمام إسبانيول المقرر يوم 31 كانون الأول / ديسمبر المقبل، وفي حال فتح تحقيق من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الحركة التي وجهها للحكام، فالإيقاف قد يصل إلى 3 لقاءات على الأقل، حسب إذاعة "كوبي"، وهو ما يعني غيابه أيضا عن مباراتي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.