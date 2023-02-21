ريال مدريد يعلن انضمام توني كروس لقائمة الفريق في مواجهة ليفربول

أعلن نادي ريال مدريد التحاق الألماني توني كروس، لاعب الفريق، بالبعثة في إنجلترا استعدادا لمواجهة ليفربول، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، في دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "انضم توني كروس إلى قائمة ريال مدريد في مباراة الليلة ضد ليفربول، والتي ستكون في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، النجم الألماني ينضم إلى قائمة اللاعبين المتاحين من قبل كارلو أنشيلوتي للمباراة على ملعب آنفيلد".