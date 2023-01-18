تقرير: بوسكيتس رفض الانتقال للنصر السعودي.. وهذا هو بديله

ورغم أن تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي لم يتم بعد ، إلا أن عرض متصدر دوري روشن السعودي لم "يحرك" رغبة الدولي الإسباني في الانتقال إلى الرياض للعب إلى جوار منافسه السابق كريستيانو رونالدو.

ونقل موقع digisport الروماني عن تقارير صحفية إسبانية أن عرض النصر بلغ 20 مليون يورو سنوياً لكنه رفض العرض رغم ضخامته.

وأشار الموقع الروماني إلى أن الكولومبي خوان كوادرادو لاعب وسط يوفنتوس اسم آخر يمكن أن يكون زميل رونالدو في الفريق الصيف المقبل، ويبدو أنه أكثر احتمالا من الانتقال إلى "العالمي" عن بوسكيتس الذي يفضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين الصيف المقبل.

وبدأ بوسكيتس مسيرته مع برشلونة في 2003 ولا تزال مستمرة حتى الآن، وقد حقق خلالها ثلاث بطولات كأس العالم للأندية ومثلها لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وثمانية ألقاب لليغا وسبعة لكأس ملك إسبانيا وتسعة للسوبر الإسباني.