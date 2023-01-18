تقرير: بوسكيتس رفض الانتقال للنصر السعودي.. وهذا هو بديله
قدم سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة عروضا متواضعة هذا الموسم مع النادي الكتالوني ولا يزال مستقبله موضع شك، فيما تشير التقارير الصحفية إلى أنه رفض عرضا من النصر السعودي رغم أن الاحتمال الأكبر أنه سيرحل بنهاية الموسم عن بطل كأس السوبر الإسبانية.
ورغم أن تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي لم يتم بعد ، إلا أن عرض متصدر دوري روشن السعودي لم "يحرك" رغبة الدولي الإسباني في الانتقال إلى الرياض للعب إلى جوار منافسه السابق كريستيانو رونالدو.
ونقل موقع digisport الروماني عن تقارير صحفية إسبانية أن عرض النصر بلغ 20 مليون يورو سنوياً لكنه رفض العرض رغم ضخامته.
وأشار الموقع الروماني إلى أن الكولومبي خوان كوادرادو لاعب وسط يوفنتوس اسم آخر يمكن أن يكون زميل رونالدو في الفريق الصيف المقبل، ويبدو أنه أكثر احتمالا من الانتقال إلى "العالمي" عن بوسكيتس الذي يفضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي للمحترفين الصيف المقبل.
وبدأ بوسكيتس مسيرته مع برشلونة في 2003 ولا تزال مستمرة حتى الآن، وقد حقق خلالها ثلاث بطولات كأس العالم للأندية ومثلها لدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وثمانية ألقاب لليغا وسبعة لكأس ملك إسبانيا وتسعة للسوبر الإسباني.
وشارك بوسكيتس الموسم الحالي مع برشلونة في 19 مباراة، وبالمجمل لعب مع الفريق الأول لبرشلونة 699 مباراة سجل فيها 18 هدفا وصنع 42.
وتداولت عدة تقارير الفترة الماضية عن اهتمام النصر أيضا بالتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، والمدافع الإسباني سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، ونغولو كانتي لاعب تشيلسي.
ويحتل النصر صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة من 13 مباراة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني وحامل اللقب الذي خاض مباراة أكثر.
وسيخوض رونالدو مباراته الأولى مع النصر في مواجهة باريس سان جيرمان بقيادة غريمه القديم ليونيل ميسي في ختام موسم الرياض، وذلك في مباراة تجمع نجوم النصر والهلال ضد بطل الدوري الفرنسي.