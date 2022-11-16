"آس" تكشف خطة ريال مدريد للتعاقد مع هالاند بعد أقل من عامين

يخطط ريال مدريد للتعاقد مع إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الشاب بعد عامين عقب نهاية عقده الحالي مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعدما تألق وسجل 23 هدفًا في 18 مباراة، وهي أرقام أثارت بالفعل آلاف التكهنات بشأن مستقبله على الرغم من توقيعه للنادي هذا الصيف.

وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن ريال مدريد لا يفقد تفاصيل تقدمه، ويبدو أن النادي الملكي وضع خطة لجلب هالاند في عام 2024، عندما يصبح الشرط الجزائي ساريا ويقدر بنحو 180 مليون يورو.

وعلى الرغم من حقيقة أن بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، أصر على أن هالاند ليس لديه شرط جزائي من أي نوع، إلا أن "آس" تؤكد أنه لا يظهر في عقده أنه سيكون ساري المفعول بمجرد انتهاء الموسم المقبل في يونيو/حزيران 2024 ويصبح متاحا أمام الأندية من خارج الدوري الممتاز، مما يترك الأندية القوية في الدوري الإنجليزي خارج المعادلة.

مع كل هذا، وضع ريال مدريد بالفعل خطة للتعاقد معه بمجرد تفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند والخطوة الأولى هي عدم مضايقة المهاجم هذا الموسم.

ويعلمون في النادي الملكي أنه سيكون مفتاح إقناع لاعب كرة القدم ولا يريدون اتخاذ أي خطوة تجعلهم عدائيين، حيث سينتظر المهاجم الشاب رؤية الإنجازات التي حققها هذا الموسم والمقبل مع سيتي لصقل الخطوات التي يجب اتخاذها.