"آس" تكشف خطة ريال مدريد للتعاقد مع هالاند بعد أقل من عامين
يخطط ريال مدريد للتعاقد مع إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الشاب بعد عامين عقب نهاية عقده الحالي مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعدما تألق وسجل 23 هدفًا في 18 مباراة، وهي أرقام أثارت بالفعل آلاف التكهنات بشأن مستقبله على الرغم من توقيعه للنادي هذا الصيف.
وقالت صحيفة AS الإسبانية، إن ريال مدريد لا يفقد تفاصيل تقدمه، ويبدو أن النادي الملكي وضع خطة لجلب هالاند في عام 2024، عندما يصبح الشرط الجزائي ساريا ويقدر بنحو 180 مليون يورو.
وعلى الرغم من حقيقة أن بيب غوارديولا، المدير الفني للسيتي، أصر على أن هالاند ليس لديه شرط جزائي من أي نوع، إلا أن "آس" تؤكد أنه لا يظهر في عقده أنه سيكون ساري المفعول بمجرد انتهاء الموسم المقبل في يونيو/حزيران 2024 ويصبح متاحا أمام الأندية من خارج الدوري الممتاز، مما يترك الأندية القوية في الدوري الإنجليزي خارج المعادلة.
مع كل هذا، وضع ريال مدريد بالفعل خطة للتعاقد معه بمجرد تفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند والخطوة الأولى هي عدم مضايقة المهاجم هذا الموسم.
ويعلمون في النادي الملكي أنه سيكون مفتاح إقناع لاعب كرة القدم ولا يريدون اتخاذ أي خطوة تجعلهم عدائيين، حيث سينتظر المهاجم الشاب رؤية الإنجازات التي حققها هذا الموسم والمقبل مع سيتي لصقل الخطوات التي يجب اتخاذها.
إستراتيجية ريال مدريد
يعتقد ريال مدريد أن 2024 سيكون الوقت المثالي لجلب هالاند إلى "سانتياغو برنابيو"، خاصة أن كريم بنزيما، الفائز الأخير بجائزة الكرة الذهبية، من المحتمل أن يجدد عقده لموسم آخر، حتى عام 2024.
وفي ذلك الوقت يرغب ريال مدريد في تحقيق صفقة هالاند وضمان التعاقد مع مهاجم للعقد المقبل لتعويض رفض كيليان مبابي الانضمام للفريق في آخر لحظة.
وتضيف "آس" أن هالاند أراد الانضمام إلى ريال مدريد بالفعل هذا الصيف، لكن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، اختار كيليان مبابي وفضل النرويجي ضمان انتقاله إلى مانشستر سيتي بناءً على نصيحة والده ووكيل أعماله الراحل مينو رايولا.
وكان يدرك أنه لم يكن ليحقق التقدم المنشود إلى جوار بنزيما وطمأنه "سيتي" ببيئة أكثر ملاءمة على يد غوارديولا المدير الفني الذي كان هالاند حريصًا على العمل معه.
ووقع اللاعب النرويجي عقده حتى عام 2027، لكن ريال مدريد يعرف بالفعل الخطوات التي يجب عليه اتخاذها للتعاقد معه في عام 2024 ويصبح الرمز الجديد لسانتياغو برنابيو الذي تم التعاقد معه بالفعل.