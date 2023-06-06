لماذا يسعى ميسي إلى حسم مستقبله سريعًا وعدم انتظار وعود برشلونة؟
كشف الإعلامي الأرجنتيني غاستون إيدول عن أسباب رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنهاء مسألة انضمامه لناديه الجديد بشكل سريع، دون الانتظار لوعود نادي برشلونة.
وظهر العديد من التكهنات خلال الساعات الماضية تؤكد تمسك برشلونة بضم ميسي، ولكنهم في انتظار الموافقة على الجدوى الاقتصادية من قبل رابطة الليغا من أجل تقديم عرض رسمي له.
فيما قالت تقارير أخرى، إن ميسي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الهلال، ولن يلعب لبرشلونة في الموسم المقبل، حيث منحه مسؤولو النادي السعودي مهلة 72 ساعة للرد بصورة نهائية على عرضهم بالموافقة أو الرفض.
ميسي أصبح لاعبًا حرًّا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان وتأكيد رحيله عن النادي الفرنسي.
ولكن الصحفي الأرجنتيني والذي يُعد أحد المقربين من اللاعب، فسر رغبة ميسي في إنهاء قصة ناديه الجديد بشكل سريع، قائلًا عبر منصة "تويتش": "سألت عن ما يحدث وتلقيت الإجابة، وهي أن المفاوضات بين ميسي وبرشلونة بدأت في شهر مايو الماضي، وخوان لابورتا، رئيس النادي، أخبر اللاعب أن الخطة الاقتصادية سيتم الموافقة عليها في الـ15 من مايو، ولكن الآن مرت 3-4 أسابيع ولم يحدث هذا، وبرشلونة ينتظر الحصول على الموافقة خلال الساعات المقبلة".
وأضاف: "الكل يعتقد أن الأمر متوقف على الموافقة على الخطة ثم تقديم برشلونة عرضًا لميسي، لكن النادي عليه أن يطبق هذه الخطة من خلال بيع بعض اللاعبين، وهناك تخوفات من بيئة ميسي بعدم امتلاكهم ضمانات لقدرة النادي على تسجيل النجم الأرجنتيني".
وتابع: "المشكلة الكبرى هي عامل الوقت، لذلك علينا أن نأمل أن يُحل الأمر، لأن ميسي يريد الحصول على ضمانات لانتظار النادي، حتى لا يتكرر ما حصل عام 2021".
برشلونة مضطر لتخفيض مبلغ 200 مليون يورو من فاتورة الأجور لكي يتمكن من تسجيل ليو، وذلك امتثالًا لقواعد اللعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني.
من جانبها، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن الليغا ما زالت تضع مزيدًا من العقبات أمام عودة ميسي إلى برشلونة، فيما بدأ النجم الأرجنتيني يشعر بالتعب من كثرة المستجدات المتعلقة بعودته ويرغب في حسم مستقبله في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن ميسي حقق سابقًا مع برشلونة الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.
وغادر النجم الأرجنتيني "كامب نو" للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.