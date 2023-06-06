لماذا يسعى ميسي إلى حسم مستقبله سريعًا وعدم انتظار وعود برشلونة؟

كشف الإعلامي الأرجنتيني غاستون إيدول عن أسباب رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنهاء مسألة انضمامه لناديه الجديد بشكل سريع، دون الانتظار لوعود نادي برشلونة.

وظهر العديد من التكهنات خلال الساعات الماضية تؤكد تمسك برشلونة بضم ميسي، ولكنهم في انتظار الموافقة على الجدوى الاقتصادية من قبل رابطة الليغا من أجل تقديم عرض رسمي له.

فيما قالت تقارير أخرى، إن ميسي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى الهلال، ولن يلعب لبرشلونة في الموسم المقبل، حيث منحه مسؤولو النادي السعودي مهلة 72 ساعة للرد بصورة نهائية على عرضهم بالموافقة أو الرفض.

ميسي أصبح لاعبًا حرًّا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان وتأكيد رحيله عن النادي الفرنسي.