ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يكتسح إشبيلية بسداسية

اكتسج فريق أتلتيكو مدريد نظيره إشبيلية، بنتيجة (6-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

كان ممفيس ديباي قد سجل هدف أتلتيكو مدريد الأول في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 26.

وقلص يوسف النصيري الفارق لصالح إشبيلية بتسجيله هدفًا في الدقيقة 39 من عمر الشوط نفسه.