ترتيب الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يكتسح إشبيلية بسداسية
اكتسج فريق أتلتيكو مدريد نظيره إشبيلية، بنتيجة (6-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.
كان ممفيس ديباي قد سجل هدف أتلتيكو مدريد الأول في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 26.
وقلص يوسف النصيري الفارق لصالح إشبيلية بتسجيله هدفًا في الدقيقة 39 من عمر الشوط نفسه.
ولكن أتلتيكو مدريد انتفض بقوة في الشوط الثاني، حيث سجل 4 أهداف، عن طريق كل من أنطوان غريزمان، يانيك كاراسكو وألفارو موراتا في الدقائق 53، 69 و76، قبل أن يحرز موراتا من جديد هدفًا في الدقيقة 92.
وشهدت المباراة حصول لاعب إشبيلية، باب جايي، على بطاقة حمراء في الدقيقة 80.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 45 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.