الكشف عن وثائق جديدة في قضية نيغريرا قد تبرئ برشلونة

وتحدد وزارة الخزانة أن "هذا النقص في الاعتماد والتفسير" يمكن أن يكون "مؤشرًا" على أن المدفوعات يمكن أن تخفي خدمات غير قانونية مثل التداول بمعلومات سرية من لجنة التحكيم، أو التأثير على تعيينات التحكيم أو المشاركة في تغيير النتائج.

ومع ذلك، فهي تؤكد أن هذه السلوكيات "لم تثبت في إجراءات التفتيش"، ولا يوجد دليل، وفقًا لمصلحة الضرائب، على مدفوعات لأي حكم.

وتوصلت وزارة الخزانة إلى هذه الاستنتاجات، على الرغم من أن مكتب المدعي العام في شكواه، يؤكد أنه من خلال الرئيسين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو، توصل نادي برشلونة إلى "اتفاق شفوي شديد السرية" وحافظ عليه مع نائب الرئيس اللجنة الفنية للحكام آنذاك حتى يتمكن "مقابل المال" من القيام "بإجراءات تميل لصالح نادي برشلونة في اتخاذ قرارات الحكام في المباريات التي خاضها" وفي "نتائج المسابقات".

وفي تقريرها، تعتمد وكالة الضرائب أيضًا جميع التدفقات النقدية بين عامي 2016 و2019 من الحساب الجاري لشركة DASNIL 95، إحدى الشركات التي دفع لها برشلونة مبلغا ماليا نظرا لأنها تعود ملكيتها لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.