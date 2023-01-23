أنشيلوتي يستجيب لطلب غريب من مشجع خلال مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو (فيديو)

استجاب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لطلب غريب من مشجع تواجد في المدرجات خلال مباراة فريقه ضد مضيفه أتلتيك بلباو.

وحقق ريال مدريد، مساء أمس الأحد، فوزا ثمينا على مضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في ملعبه "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني.

ويعد الفوز هو الأول لريال مدريد في الليغا بعد الخسارة أمام فياريال في الجولة قبل الماضية من المسابقة بنتيجة 1-2.

وبحسب الفيديو الذي نشره المشجع، إذ ظهر وهو يرتدي قميص منتخب المغرب، على منصة "تيك توك"، فإن الأخير طلب من أنشيلوتي الحصول على "علكة".

وبالفعل استجاب أنشيلوتي لطلب المشجع وأهدى له "العلكة".