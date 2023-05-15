تشافي: الفوز بالدوري محوري في مشروع برشلونة طويل الأجل

وحصد فريق تشابي اللقب قبل أربع جولات من النهاية بعد فوز سهل 4-2 بملعب غريمه بالمدينة إسبانيول، أمس الأحد، مستفيدا من ثنائية للهداف روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول.

وكان آخر تتويج لبرشلونة في الدوري بموسم 2018-2019 حين كان الأسطورتان ليونيل ميسي ولويس سواريز يقودان الهجوم.

واضطر الاثنان للرحيل بعد وقوع النادي في أزمة مالية عميقة، وتراجعت قوة الفريق.

لكن تشافي أعاده للقمة بعد أقل من عامين من عودته للنادي لخلافة رونالد كومان في نوفمبر تشرين الثاني 2021، وقال إن هذا اللقب محوري في مستقبل النادي.

وأبلغ محطة "موفيستار بلس": "الشعور ساحر بعد عمل استمر أكثر من عشرة أشهر وتضحيات، كان جهدا هائلا".

وأضاف: "بالنسبة للجماهير والنادي كان الفوز محوريا من أجل استقرار المشروع، ونريد الاستمرار في هذا الاتجاه".

"هذا اللقب يعني أننا نمضي بشكل جيد وسيمنحنا الاستقرار، رغم أن المهمة لم تنجز على مستوى المنافسات الأوروبية".