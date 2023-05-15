تشافي: الفوز بالدوري محوري في مشروع برشلونة طويل الأجل
وصف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، شعور الفوز بلقب الدوري الإسباني بأنه "ساحر" بعد إنهاء صيام العملاق الكتالوني في أربع سنوات.
وهذا اللقب الأول لتشافي في الدوري الإسباني كمدرب، بينما حققه ثماني مرات في فترة اللعب.
وحصد فريق تشابي اللقب قبل أربع جولات من النهاية بعد فوز سهل 4-2 بملعب غريمه بالمدينة إسبانيول، أمس الأحد، مستفيدا من ثنائية للهداف روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول.
وكان آخر تتويج لبرشلونة في الدوري بموسم 2018-2019 حين كان الأسطورتان ليونيل ميسي ولويس سواريز يقودان الهجوم.
واضطر الاثنان للرحيل بعد وقوع النادي في أزمة مالية عميقة، وتراجعت قوة الفريق.
لكن تشافي أعاده للقمة بعد أقل من عامين من عودته للنادي لخلافة رونالد كومان في نوفمبر تشرين الثاني 2021، وقال إن هذا اللقب محوري في مستقبل النادي.
وأبلغ محطة "موفيستار بلس": "الشعور ساحر بعد عمل استمر أكثر من عشرة أشهر وتضحيات، كان جهدا هائلا".
وأضاف: "بالنسبة للجماهير والنادي كان الفوز محوريا من أجل استقرار المشروع، ونريد الاستمرار في هذا الاتجاه".
"هذا اللقب يعني أننا نمضي بشكل جيد وسيمنحنا الاستقرار، رغم أن المهمة لم تنجز على مستوى المنافسات الأوروبية".
وفشل برشلونة في اجتياز دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في آخر ثلاثة مواسم.
وبعد فترة الأمجاد من 2005-2019 حين توج بدوري الأبطال أربع مرات وبالدوري الإسباني عشر مرات وصل برشلونة إلى قبل نهائي المسابقة القارية العريقة مرة واحدة فقط منذ أن نال اللقب في 2014-2015.
لكنه استمتع بمسيرة محلية رائعة هذا الموسم وتغلب على غريمه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية بجانب تتويجه بالدوري.
وأقر تشافي بأنه شعر بالضغط وعبر عن سعادته بدعم عائلته.
وتابع: "فكرت في زوجتي ووالديّ وأشقائي والطاقم.. عانينا كثيرا".
"في إسبانيا الانتقادات معتادة، واجهتها حين كنت لاعبا، لكنني عنيد وفي النهاية تحصل على مكافأة للعمل الدؤوب".