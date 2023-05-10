رسميا.. برشلونة يعلن مغادرة بوسكيتس النادي نهاية الموسم
أعلن نادي برشلونة رسميًا، مغادرة قائده سيرجيو بوسكيتس النادي مع نهاية الموسم الجاري، بعد رحلة طويلة مكللة بالعديد من النجاحات والبطولات.
وينتهي تعاقد بوسكيتس (34 عاما) مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، ليقرر عدم تجديده والرحيل بشكل رسمي.
ونشر النادي فيديو رسميا عبر حسابه الموثق على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مع تعليق: "أسطورة برشلونة يقول وداعًا للجماهير".
وقال بوسكيتس في الفيديو: "مرحبًا، لقد حان الوقت للإعلان أن هذا سيكون موسمي الأخير مع البارسا".
وأضاف: "كانت رحلة لا تُنسى، منذ أن كنت صغيرًا، عندما جئت لمشاهدة المباريات أو متابعتها على التلفاز، كنت أحلم دائمًا بأن أكون قادرًا على اللعب بهذا القميص وفي هذا الملعب".
وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الدوري السعودي يعتبر الوجهة الأقرب لقائد برشلونة، خلال الموسم المقبل.
يذكر أن صحيفة "موندو ديبوريتفو" الإسبانية، أكدت في وقت سابق أن بوسكيتس ناقش قرار التجديد في الأيام الماضية مع عائلته.
وأردفت الصحيفة: "سيرجيو بوسكيتس سيجتمع مع وكيله قبل إبلاغ تشافي هيرنانديز (مدرب برشلونة) بقراره النهائي".
وتطمح الأندية السعودية، للتعاقد مع صفقات عالمية في الصيف الحالي، على خُطى تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ميركاتو يناير الماضي.
مسيرة بوسكيتس
بوسكيتس هو نجل كارليس بوسكيتس حارس مرمى برشلونة السابق في فترة التسعينيات.
وانضم بوسكيتس إلى برشلونة العام 2005 في عمر السابعة عشر، ولم يغادره من وقتها.
ووصل بوسكيتس إلى الفريق الأول تحت قيادة بيب غوارديولا العام 2008 وتمتع من وقتها بمكان أساسي في وسط ملعب برشلونة.
وخاض بوسكيتس 719 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 47.
وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 8 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.
ويعتبر بوسكيتس أحد أفراد الجيل الذهبي الإسباني الذي توج بكأس العالم 2010، كما فاز بيورو 2012.
وارتدى بوسكيتس شارة قيادة برشلونة منذ رحيل ليونيل ميسي في صيف 2021، كما كان قائدًا لإسبانيا في ظل استبعاد سيرجيو راموس.