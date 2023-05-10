رسميا.. برشلونة يعلن مغادرة بوسكيتس النادي نهاية الموسم

أعلن نادي برشلونة رسميًا، مغادرة قائده سيرجيو بوسكيتس النادي مع نهاية الموسم الجاري، بعد رحلة طويلة مكللة بالعديد من النجاحات والبطولات.

وينتهي تعاقد بوسكيتس (34 عاما) مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، ليقرر عدم تجديده والرحيل بشكل رسمي.

ونشر النادي فيديو رسميا عبر حسابه الموثق على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مع تعليق: "أسطورة برشلونة يقول وداعًا للجماهير".