لماذا لن نرى ثنائية كروس ومودريتش مجددا في مباريات ريال مدريد المهمة؟
كشف مانو ساينز، الصحفي بجريدة AS الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، اتخذ قرارا بعدم تواجد الثنائي الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش في التشكيلة الأساسية بالمباريات المهمة المقبلة للميرنغي.
وقال ساينز، اليوم الإثنين: "اعتباراً من اليوم لن نرى ثنائية كروس ومودريتش في المباريات المهمة هذا الموسم في ريال مدريد".
وبدأت الصحافة الإسبانية تتحدث منذ الموسم الماضي عن مدى إمكانية استمرار كروس ومودريتش معًا في خط الوسط في المباريات بعد انضمام إدوارد كامافينغا وأوريلين تشواميني.
ومع استمرار تألق تشواميني وسيبايوس وكامافينغا وهبوط المعدلات البدنية لكروس ومودريتش بفعل عامل السن بات الاعتماد على الثنائي معا في المباريات القوية بمثابة مخاطرة كبيرة.
وتألق سيبايوس مع الميرنغي في الفترة الأخيرة قبل المشاركة في مونديال الأندية، وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض، كما حظي بدعم كبير من الجماهير المدريدية في ملعب "سانتياغو برنابيو".
ونجح كروس في حصد لقبه السادس في بطولة كأس العالم للأندية، يوم السبت الماضي، بعد الفوز على الهلال السعودي مع ريال مدريد بنتيجة 5-3.
وكان كروس قد قال في حواره مع برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير، عن ثنائيته مع مودريتش: "ليس لدي أدنى شك في أننا ما زلنا قادرين على اللعب معًا، عندما لا يحدث ذلك، تشعر بالفارق".
وتابع: "يكون أداء ريال مدريد مختلفا في وسط الملعب، ربما نفوز بالمباراة، لكن سيكون هناك شكل مختلف للفريق، نحن ندرك جيدًا أن هناك لاعبين آخرين موجودين ويستحقون أيضًا المشاركة ولكننا ما زلنا هنا".
تجديد العقد
وقال اللاعب الألماني عن إمكانية تجديد عقده مع الفريق: "ما زلت أفكر فيما سأفعله الموسم المقبل، وعلى تواصل دائم بالنادي، خبرتي تخبرني أنه من الأفضل الحديث عن تلك الأشياء داخل النادي، لو جاء قرار رسمي فستعرفون به".
وأشار: "هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في القرار، يجب أن نتحلى بالصراحة مع أنفسنا، لن أتأخر في اتخاذ القرار، ولكن حتى اللحظة لم أقرر".
وأوضح: "نشعر بالهدوء لأن الطرفين لن يرتكبا أي حماقات، أنا هادئ للغاية".
وأكمل: "ألعب كثيرًا وما أزال قادرًا على مساعدة الفريق، ومن الطبيعي أن أكون بديلًا أحيانًا بسبب جدول المباريات المزدحم أو أن يتم استبدالي خلال اللقاء".
وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد الصيف المقبل، ولم يحسم اللاعب الألماني موقفه بعد من الاعتزال أو الاستمرار لموسم آخر مع الميرنغي.
كروس (33 عامًا) انضم إلى ريال مدريد قادمًا من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو في صيف 2014.
وخاض كروس 395 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 87.
وفاز كروس بالدوري الإسباني 3 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 5 مرات رفقة ريال مدريد.
ويعتبر كروس أكثر لاعب أوروبي خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية، كما يمتلك الرقم القياسي في عدد التتويجات، إذ فاز باللقب سابقًا مع بايرن ميونخ.
واعتزل كروس اللعب دوليًا مع منتخب ألمانيا بعد يورو 2020 الذي أقيم في صيف 2021، وبالتالي لم يظهر في كأس العالم 2022 رغم محاولة هانزي فليك إقناعه بالتراجع عن قراره.