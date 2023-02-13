لماذا لن نرى ثنائية كروس ومودريتش مجددا في مباريات ريال مدريد المهمة؟

وبدأت الصحافة الإسبانية تتحدث منذ الموسم الماضي عن مدى إمكانية استمرار كروس ومودريتش معًا في خط الوسط في المباريات بعد انضمام إدوارد كامافينغا وأوريلين تشواميني.

ومع استمرار تألق تشواميني وسيبايوس وكامافينغا وهبوط المعدلات البدنية لكروس ومودريتش بفعل عامل السن بات الاعتماد على الثنائي معا في المباريات القوية بمثابة مخاطرة كبيرة.

وتألق سيبايوس مع الميرنغي في الفترة الأخيرة قبل المشاركة في مونديال الأندية، وحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض، كما حظي بدعم كبير من الجماهير المدريدية في ملعب "سانتياغو برنابيو".

ونجح كروس في حصد لقبه السادس في بطولة كأس العالم للأندية، يوم السبت الماضي، بعد الفوز على الهلال السعودي مع ريال مدريد بنتيجة 5-3.

وكان كروس قد قال في حواره مع برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير، عن ثنائيته مع مودريتش: "ليس لدي أدنى شك في أننا ما زلنا قادرين على اللعب معًا، عندما لا يحدث ذلك، تشعر بالفارق".

وتابع: "يكون أداء ريال مدريد مختلفا في وسط الملعب، ربما نفوز بالمباراة، لكن سيكون هناك شكل مختلف للفريق، نحن ندرك جيدًا أن هناك لاعبين آخرين موجودين ويستحقون أيضًا المشاركة ولكننا ما زلنا هنا".