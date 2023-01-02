آس: سببان يرجحان كفة ريال مدريد في التعاقد مع جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند
تحت عنوان "ريال مدريد هو أفضل نادٍ للتعاقد مع بيلينغهام"، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن آخر تطورات مفاوضات الميرنغي لضم جود بيلينغهام من صفوف بروسيا دورتموند الألماني.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الاثنين: "كانت هناك محادثات بين النادي واللاعب عن الرغبة في اللعب لريال مدريد، وإجابته كانت مطمئنة".
ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع لاعب خط وسط دورتموند، خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، وسط منافسة قوية مع نادي ليفربول الإنجليزي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "إدارة بروسيا دورتموند تريد الاجتماع مع جود بيلينغام قبل 6 يناير الجاري، والجلسة ستتضمن كلا من والد اللاعب، وهو أيضًا وكيل أعماله، وصديق العائلة، مارك بينيت، الذي يقدم المساعدة للوالد في هذا المجال، وهانز يواكيم فاتسكه وسيباستيان كيل، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي في دورتموند، حيث إن عليه أن يقرر ما إذا كان سيقوم بتجديد عقده أو المغادرة هذا الصيف، وقد وضع ريال مدريد سعرا لضم اللاعب مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونا مكافأة".
وأوضح التقرير: "مسؤولو دورتموند يريدون الاجتماع مع بيلينغهام من أجل معرفة قراره سواء التجديد أو الرحيل، كما فعلوا مع إرلينغ هالاند، لأن معرفتهم بالقرار ستساعدهم على عدم الدخول في صعوبات من ناحية، ومن ناحية أخرى تسهيل مفاوضات رحيله".
وتابعت "آس": "دورتموند يعتقد أن اللاعب سيغادر بنسبة 95%، وهو القرار الذي سوف يتخذه النادي في حال قرر بيلينغهام الرحيل لعدم خسارته مجاناً بعد موسمين. وهناك عدة أندية مهتمة به، ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد الذي يعتبر المرشح الأكبر لضمه وقام ببعض المناقشات مع المقربين من اللاعب".
وأكدت الصحيفة: "هناك عاملان يضعان ريال مدريد في المقدمة من أجل حسم الصفقة، وهما رغبة اللاعب بارتداء القميص الأبيض والعلاقة الجيدة بين فلورنتينو بيريز والرئيس التنفيذي لبروسيا دورتموند، هانز يواكيم فاتسكه، باعتبارهما صديقين منذ فترة كبيرة وقاما بعدة صفقات في السنوات الأخيرة مثل أشرف حكيمي ورينيير".
واختتم التقرير: "يبقى ليفربول الأخطر على ريال مدريد في سباق التعاقد مع اللاعب، في ظل إصرار المدرب يورغن كلوب على جلبه إلى آنفيلد، بسبب حاجته الماسة لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل".