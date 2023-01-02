آس: سببان يرجحان كفة ريال مدريد في التعاقد مع جود بيلينغهام نجم بروسيا دورتموند

تحت عنوان "ريال مدريد هو أفضل نادٍ للتعاقد مع بيلينغهام"، كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن آخر تطورات مفاوضات الميرنغي لضم جود بيلينغهام من صفوف بروسيا دورتموند الألماني.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الاثنين: "كانت هناك محادثات بين النادي واللاعب عن الرغبة في اللعب لريال مدريد، وإجابته كانت مطمئنة".

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع لاعب خط وسط دورتموند، خلال الفترة المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق، وسط منافسة قوية مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إدارة بروسيا دورتموند تريد الاجتماع مع جود بيلينغام قبل 6 يناير الجاري، والجلسة ستتضمن كلا من والد اللاعب، وهو أيضًا وكيل أعماله، وصديق العائلة، مارك بينيت، الذي يقدم المساعدة للوالد في هذا المجال، وهانز يواكيم فاتسكه وسيباستيان كيل، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي في دورتموند، حيث إن عليه أن يقرر ما إذا كان سيقوم بتجديد عقده أو المغادرة هذا الصيف، وقد وضع ريال مدريد سعرا لضم اللاعب مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونا مكافأة".