برشلونة يعلن رسميًّا ضم غوندوغان

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًّا رحيل الألماني إلكاي غوندوغان، عن الفريق الإنجليزي من أجل الانضمام لنادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الجاري.

ووجَّه مانشستر سيتي عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الاثنين، الشكر إلى غوندوغان، معلقًا: "سينضم غوندوغان إلى برشلونة لينهي سبع سنوات ناجحة مع مانشستر سيتي".