برشلونة يعلن رسميًّا ضم غوندوغان

برشلونة يعلن رسميًّا ضم غوندوغان
أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًّا رحيل الألماني إلكاي غوندوغان، عن الفريق الإنجليزي من أجل الانضمام لنادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الجاري.
ووجَّه مانشستر سيتي عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الاثنين، الشكر إلى غوندوغان، معلقًا: "سينضم غوندوغان إلى برشلونة لينهي سبع سنوات ناجحة مع مانشستر سيتي".
وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الألماني مع "السيتيزن" في الـ30 من يونيو الجاري.
كما أعلن برشلونة رسميًّا ضم النجم الألماني إلى صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2025 مع إمكانية التمديد لعام إضافي وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.
وارتبط اسم النجم الألماني بالعديد من الأندية السعودية، لكنَّه قرَّر في النهاية الانتقال للبلوغرانا.
وجاء توقيع برشلونة مع النجم الألماني بعد وصول الموافقة على تسجيل اللاعب في قائمة الفريق الموسم المقبل.
وحصد إلكاي مع مانشستر سيتي ثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.
غوندوغان البالغ من العمر 32 عامًا، بدأ مسيرته الكروية في نادي بوخوم الألماني، ومنه انتقل إلى نورنبرغ ثم بروسيا دورتموند ومنه إلى مانشستر سيتي في 2016.
ومع مانشستر سيتي حقق غوندوغان 13 لقبًا، بواقع 5 ألقاب دوري إنجليزي، وبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية 4 مرات، وكأس الدرع الخيرية مرتين، وأخيرًا لقب دوري أبطال أوروبا.