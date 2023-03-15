كفاراتسخيليا يستلم قميص غوتي ويرد: أنا أيضا لدي هدية له (فيديو)
حرص خوسيه ماريا غوتيريز "غوتي"، لاعب وسط ريال مدريد السابق، على تحقيق أمنية خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نابولي، بعدما أعرب عن إعجابه بنجم "الميرنغي" السابق.
وكشف نجم نابولي الصاعد عن حبه لغوتي، وأنه أثناء طفولته بجورجيا، لم يجد أطقم ريال مدريد، فاشترى قميصًا أبيض وكتب عليه "Guti 14".
وفي رده على ذلك قال لاعب الوسط الإسباني غوتي أثناء تواجده في برنامج El Chiringuito: "إنه نجم، آمل أن يأتي إلى ريال مدريد يومًا ما. سوف أرسل قميصي له".
وعرض بالفعل البرنامج الإسباني الشهير فيديو يظهر تسلم كفاراتسخيليا قميص نجم ريال مدريد، حيث وجه غوتي رسالة إلى نجم نابولي، قائلا: "أتمنى أن تكون قد أحببت القميص وأتمنى أن تتحقق أحلامك، أنا في انتظارك بمدريد".
ورد كفاراستخيليا، قائلا: "شكرًا لك على القميص والرسالة، أنت أسطورة كرة القدم. شكرًا لك، أنا أيضا لدي هدية سأقدمها لك".
وأذهل اللاعب الجورجي، كفاراتسخيليا، الجميع بأدائه مؤخرا، وباتت جماهير النادي الإيطالي تقارن بين أداء اللاعب الجورجي وأسطورة النادي الراحل دييغو أرماندو مارادونا الذي صنع مجد نابولي خلال 7 سنوات لعب فيها في إيطاليا من 1984 حتى 1991.
وظهر كفاراتسخيليا على الساحة الكروية أول مرة عام 2017 مع دينامو تبليسي وبعدها نادي روستافي في جورجيا، وتم وضعه من بين أفضل 60 لاعبًا شابًا في جميع أنحاء العالم، وفي 15 فبراير 2019 انضم الشاب الجورجي إلى لوكوموتيف موسكو على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وفي 6 يوليو 2019، وقع كفاراتسخيليا عقدًا مدته 5 سنوات مع روبين كازان وبعدها تألق بشدة وزادت قيمته 5 أضعاف، ولكن بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية انضم كفارا لدينامو باتومي الجورجي، وبعدها إلى نابولي في يوليو 2022 ليبدأ فصل جديد في حياته من التألق على الساحة العالمية.
متابعة ريال مدريد
وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قد كشفت مؤخرا عن مراقبة ريال مدريد للدولي الجورجي.
وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يؤمن بالجودة التي يمتلكها اللاعب، ويتسلح بكونه أحد مشجعي النادي.
وفي التوقيت نفسه أوضح التقرير أن نابولي حتى الآن غير راغب في بيع كفاراتسخيليا الذي يرتبط بتعاقد مع النادي حتى 2027.
وسجل الدولي الجورجي، يوم السبت، هدفا رائعا في شباك أتالانتا ليرفع رصيده إلى 13 هدفا بقميص نابولي في الموسم من 28 مباراة.
ونجح كفاراتسخيليا في صناعة 15 هدفا أخرى ليصبح مساهما بهدف في كل مباراة.
وينفرد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة وبفارق 18 نقطة عن إنتر، أقرب منافسيه.