كفاراتسخيليا يستلم قميص غوتي ويرد: أنا أيضا لدي هدية له (فيديو)

وفي رده على ذلك قال لاعب الوسط الإسباني غوتي أثناء تواجده في برنامج El Chiringuito: "إنه نجم، آمل أن يأتي إلى ريال مدريد يومًا ما. سوف أرسل قميصي له".

وعرض بالفعل البرنامج الإسباني الشهير فيديو يظهر تسلم كفاراتسخيليا قميص نجم ريال مدريد، حيث وجه غوتي رسالة إلى نجم نابولي، قائلا: "أتمنى أن تكون قد أحببت القميص وأتمنى أن تتحقق أحلامك، أنا في انتظارك بمدريد".

ورد كفاراستخيليا، قائلا: "شكرًا لك على القميص والرسالة، أنت أسطورة كرة القدم. شكرًا لك، أنا أيضا لدي هدية سأقدمها لك".