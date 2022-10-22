بسبب الإصابة.. استبعاد كريم بنزيما من قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

ويستضيف ريال مدريد إشبيلية في وقت لاحق، على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وكانت صحيفة "سبورت" قد أفادت، أمس الجمعة، بأن كريم بنزيما غادر آخر حصة تدريبية مصابا، وأنه لم يتمكن من إكمال الحصة، وبحسب الصحيفة فإن هناك شكوكا قوية حول لحاقه بمباراة إشبيلية، غير أن ريال مدريد أعلن تواجد اللاعب في القائمة.

وتراجع ريال مدريد وأعلن استبعاد بنزيما قبل ساعات من مواجهة إشبيلية.

وغاب بنزيما عن ست مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، علما أنه سجل 6 أهداف وصنع هدفا في إجمالي 11 مباراة رسمية حتى الآن.

ويوم الإثنين الماضي، فاز كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2022، حسب مجلة "فرانس فوتبول"، وبعد نحو 24 ساعة سجل هدفا في فوز ريال مدريد 3/0 على إلتشي في الليغا.

والموسم الماضي سجل كريم بنزيما 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا لينال جائزة هداف المسابقة، إلى جانب 27 هدفا في الليغا نال بها جائزة هداف الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 28 نقطة من 10 مباريات ويتقدم بثلاث مباريات عن برشلونة الثاني.

ولم يخسر ريال مدريد أيضا حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز 3 مرات وتعادل مرة وضمن التأهل إلى دور الـ16، وسيلعب مع لايبزيغ الألماني، يوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة.

ويستهدف ريال مدريد الفوز في جميع المباريات قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر وديسمبر؛ بسبب كأس العالم في قطر.

وبعد مواجهة إشبيلية ولايبزيغ من المقرر أن يلعب ريال مدريد مع جيرونا وسلتيك ورايوفاليكانو وقادش.