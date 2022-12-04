هل ستمانع العائلة المالكة الإسبانية في حالة وجود علاقة بين الأميرة ليونور وغافي؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن العائلة المالكة لا تمانع في العلاقة بين الأميرة ليونور وريثة العرش وغافي، لاعب برشلونة الشاب والمنتخب الأول المشارك في كأس العالم الحالية في قطر.

وتدرس أميرة أستورياس في مدرسة أتلانتيك في جلامورغان في ويلز، حيث تلقى العديد من أفراد العائلة المالكة من مختلف البلدان الأوروبية تعليمهم وهي التالية في ترتيب العرش الإسباني.

ووالدها ملك إسبانيا، فيليب السادس، موجود حاليًا في الدوحة حيث يحضر فعاليات كأس العالم ويدعم منتخب بلاده، وقد توجه إلى غرفة الملابس لتهنئة لاعبي الفريق عقب الفوز الكاسح 7-صفر على كوستاريكا في افتتاح مباريات أبطال العالم 2010 في دور المجموعات.

ولوحظ أن الملك لديه قميص موقع من غافي بحجم أصغر بكثير من حجم جسمه، الأمر الذي يشير إلى أن القميص لابنته البالغة من العمر 17 عامًا.