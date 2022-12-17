لماذا رفض ريال مدريد فكرة عودة كريستيانو رونالدو حتى يونيو المقبل؟

وكان كريستيانو رونالدو، غادر العاصمة الإسبانية مدريد، مساء الجمعة، متجها إلى دبي من أجل استكمال برنامج استعداداته للنصف الثاني من الموسم الحالي.

ويدخل رونالدو فترة الانتقالات الشتوية القادمة بدون نادٍ، بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في شهر نوفمبر الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رونالدو غادر مدريد بعد خوض 3 تدريبات على ملعب التدريب الخاص بناديه السابق ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو غادر إلى مدينة دبي، لاستكمال برنامجه التدريبي استعداداً للنصف الثاني من الموسم الجاري، على أمل انضمامه لفريق في الميركاتو الشتوي المقبل.