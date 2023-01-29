لعب مباراة وتحدث عن القضية.. كيف يقضي النزيل ألفيس وقته في السجن؟

نقلت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية، عن عدة مصادر رسمية وغير رسمية، داخل وخارج سجن "بريانز 2"، حيث يقضي الدولي البرازيلي داني ألفيس عقوبة الحبس الاحتياطي؛ بعد اتهامه باغتصاب فتاة في ملهى ليلي تفاصيل عن حياته داخل محبسه وخوض مباريات كرة قدم داخل السجن.

ولا شك أنه لا يمكن تسريب ما يجري مع داني ألفيس داخل السجن؛ نظرا لأنه يثير الكثير من الاهتمام لدرجة أن المسؤولين عن المؤسسة العقابية قد حذروا بالفعل من أن أي تسريب سيعاقب عليه بشدة.

ومن المحتم أن تتجه الأنظار تمامًا إلى الدولي البرازيلي، البالغ من العمر 39 عامًا، والذي تم نقله إلى الوحدة 13، يوم الإثنين الماضي، بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع في سجن "بريانز 1" المجاور.

ووفقا للصحيفة، فقد شارك النزيل داني ألفيس في أول مقابلة مع العاملين بالمركز في جناح القبول، عندما وصل إلى "بريانز 2"، يوم الإثنين.

كما أكدت أنه لا توجد معاملة تفضيلية أو إجراءات استثنائية تتجاوز التوقعات التي تحدث مع بقية النزلاء، وأنه مع مرور الأيام ستصبح الأمور طبيعية؛ نظرًا لحقيقة أنه سيصبح من المعتاد مشاركة غرفة الطعام مع لاعب كرة القدم الشهير.