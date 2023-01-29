لعب مباراة وتحدث عن القضية.. كيف يقضي النزيل ألفيس وقته في السجن؟
نقلت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية، عن عدة مصادر رسمية وغير رسمية، داخل وخارج سجن "بريانز 2"، حيث يقضي الدولي البرازيلي داني ألفيس عقوبة الحبس الاحتياطي؛ بعد اتهامه باغتصاب فتاة في ملهى ليلي تفاصيل عن حياته داخل محبسه وخوض مباريات كرة قدم داخل السجن.
ولا شك أنه لا يمكن تسريب ما يجري مع داني ألفيس داخل السجن؛ نظرا لأنه يثير الكثير من الاهتمام لدرجة أن المسؤولين عن المؤسسة العقابية قد حذروا بالفعل من أن أي تسريب سيعاقب عليه بشدة.
ومن المحتم أن تتجه الأنظار تمامًا إلى الدولي البرازيلي، البالغ من العمر 39 عامًا، والذي تم نقله إلى الوحدة 13، يوم الإثنين الماضي، بعد أن أمضى عطلة نهاية الأسبوع في سجن "بريانز 1" المجاور.
ووفقا للصحيفة، فقد شارك النزيل داني ألفيس في أول مقابلة مع العاملين بالمركز في جناح القبول، عندما وصل إلى "بريانز 2"، يوم الإثنين.
كما أكدت أنه لا توجد معاملة تفضيلية أو إجراءات استثنائية تتجاوز التوقعات التي تحدث مع بقية النزلاء، وأنه مع مرور الأيام ستصبح الأمور طبيعية؛ نظرًا لحقيقة أنه سيصبح من المعتاد مشاركة غرفة الطعام مع لاعب كرة القدم الشهير.
وأشارت الصحيفة: "كان داني ألفيس هادئ جدًا ومتحفظ ويتحدث قليلا ودون إثارة الكثير من المشاعر، وبدا أنه على دراية كاملة بمكان وجوده وما يمكن أن يحدث من الآن فصاعدًا، خاصة وأن فريق محاميه الجديد يجهز للاستئناف أمام محكمة برشلونة".
وقال داني ألفيس: "سوف أقبل كل ما يأتي، غادرت المنزل عندما كان عمري بالكاد 15 عامًا. لقد تغلبت في حياتي على مواقف صعبة ومعقدة للغاية. سيكون هذا واحدًا آخر سوف يمر. لا شيء يخيفني".
كما تحدث عن الوقائع المتهم بها والمعروفة للرأي العام، وأشار إلى القضية مع المحترفين والزملاء الذين اقتربوا بحذر من لاعب كرة القدم وسألوه. في جميع الأحاديث، روى البرازيلي أن ما حدث في الحمام في الغرفة الخاصة بملهى ساتون فجر يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي كان "بموافقة المرأة"، وعندما سألوه عن الشكوى يغلق ألفيس فمه ولا يرد.
حياته في برشلونة
وتحدث اللاعب كثيرًا عن منزله في سانت جست ديسفيرن، والذي اشتراه قبل ثماني سنوات، عندما وقع عقده مع برشلونة. مؤكدا أن فكرته كانت في نهاية المطاف أن يعيش جزءًا كبيرًا من وقته في برشلونة، حيث يقع مقر شركتيه، الأولى التي تدير حقوق علامته التجارية والثانية تتعلق بقطاع العقارات.
وتعيش زوجته جوانا سانز الآن في ذلك المنزل، والتي لا تريد في الوقت الحالي معرفة أي شيء عن زوجها، أو هكذا عبرت علنًا على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بعد أن علمت من محامي صديقها أن هناك علاقة جنسية رغم إصرار اللاعب على موافقة الفتاة على ذلك، وأنه لم يعترف بذلك من قبل خوفا من رد فعل زوجته.
ومن بين جميع وحدات "بريانز 2"، اختارت إدارة المركز الأقل نزاعًا لألفيس الذي يقيم مع المتهمين بارتكاب الجرائم الجنسية للقصر.
ويقيم داني ألفيس في عنبر 13 ويتشارك في بعض الأنشطة مع النزلاء في عنبر 14 وكلاهما للنزلاء المتهمين بجرائم جنسية، ولا يتفاعل نزلاء هاتين الوحدتين ويتم فصلهما بزجاج يقسم الفناءين ويمكنهم من خلاله رؤية بعضهم البعض.
ألفيس يلعب في السجن
وفي ظهر يوم الخميس الماضي، قرر ألفيس أن يلعب مباراة كرة قدم مع زملائه، وهي أول مرة يلمس الكرة منذ وصوله إلى السجن، وألقى المسؤولون وموظفو الإدارة وجميع السجناء من الوحدة المجاورة نظرة خاطفة والتزموا بالزجاج حتى لا يفقدوا التفاصيل.
وقرر السجن وضع قطعة قماش تمنع الرؤية بين الوحدتين حتى يتمكن جيران لاعب كرة القدم من استعادة حياتهم الطبيعية والعودة إلى أنشطتهم ويمكن لألفيس الاستمرار في لعب كرة القدم دون وجود الكثير من المشجعين المتحمسين.
ويومي الخميس والجمعة، تلقى ألفيس زيارة من محاميه الجديد كريستوبال مارتيل وشريكه في المكتب أرناو زوميترا، الأول كان لقاء تقديميا حضرته المحامية الكوبية ميرايدا بوينتي، وأراد مارتيل نقل حجج الاستئناف إليه، حيث لم يسأله ألفيس عن احتمالات حصوله على الإفراج المؤقت، لكنه كان قد انتقل بالفعل من قبل وكرر لمارتيل أنه لا يعتزم الهروب للخارج، وأن الهروب من المشاكل ليس جزءًا من طريقته في الحياة.
والتقت لوسيا والدة اللاعب، التي وصلت إلى برشلونة هذا الأسبوع ولم تتمكن بعد من مقابلة ابنها وأحد أشقائه، مع مارتيل، حيث لا يريد ألفيس أن يستقبل في الوقت الحالي والديه، ولا سيما والدته التي تقيم في فندق بالعاصمة.
ويوم الأربعاء، ذهبت إلى مكتب المحامي في ساحة فرانسيسك ماسيا وخرجت منزعجة، غير قادرة على كبح دموعها، إذ يفضل ابنها ألّا تراه مسجونًا، وتمكن الاثنان من التحدث عبر الهاتف، لكن اللاعب يفضل انتظار نتيجة الاستئناف؛ لأنه يدعي أنه يخجل من رؤية والدته له في السجن.