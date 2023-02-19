فينيسيوس جونيور يدخل في نقاش حاد مع موي غوميز خلال مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا
دخل فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في نقاش حاد مع موي غوميز، لاعب أوساسونا، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
والتقطت عدة صور أظهرت غضبا واضحا من فينيسيوس جونيور واشتباكا لفظيا مع غوميز، الذي يبدو أنه وجه كلاما مسيئا للاعب البرازيلي.
وتعرض اللاعب البرازيلي لصافرات استهجان وهجوم من الجماهير كلما لمس الكرة.
كما ظهرت لقطات أخرى لكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وهو يبدو غاضبا بشدة من حكم المباراة، حيث توجه له عقب نهاية الشوط الأول ليبدي اعتراضه على تعرض لاعبي الميرنغي لاحتكاكات قوية من لاعبي الخصم، دون منحهم أي حماية.
يذكر أن فينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني لم يسجل منذ 8 مباريات خارج البرنابيو ولم يصنع منذ بداية الموسم في أغسطس.
بينما استنكرت رابطة الليغا ما يحدث ضد اللاعب من عنصرية وطالبت جماهير الأندية بالتوقف عن إطلاق تلك العبارات، وتم اتخاذ إجراءات قانونية بالفعل حيال ذلك أبرزها القبض على 11 مشجعا من نادي بلد الوليد سبق لهم وأن تفوهوا بعبارات عنصرية ضد اللاعب.
خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني خرج في تصريحات صارمة الأسبوع الماضي وأكد ضرورة حل المشاكل العنصرية في كرة القدم.
ويسعى ريال مدريد للفوز وتقليص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 8 نقاط مرة أخرى.
ويعود ريال مدريد للمنافسات المحلية بعد تتويجه بكأس العالم للأندية 2022 على حساب الهلال السعودي.