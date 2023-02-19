فينيسيوس جونيور يدخل في نقاش حاد مع موي غوميز خلال مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا

دخل فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، في نقاش حاد مع موي غوميز، لاعب أوساسونا، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

والتقطت عدة صور أظهرت غضبا واضحا من فينيسيوس جونيور واشتباكا لفظيا مع غوميز، الذي يبدو أنه وجه كلاما مسيئا للاعب البرازيلي.