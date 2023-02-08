رونالد كومان: برشلونة يقدم أداء رائعا مع تشافي.. وميسي توقع تألق بيدري

وأضاف: "لكن هذا أمر طبيعي إذا حصل المدرب على 10 إلى 12 لاعبًا جديدًا، فستصبح الأمور أسهل قليلًا، فالأمر يعتمد على قدرات اللاعبين، خلال فترتي مع برشلونة كان الوضع مختلفًا".

وعن فرانك دي يونغ، أشار: "دي يونغ لاعب رائع، أعتقد أنه سيبقى ولن يرحل في الصيف المقبل ويستحق المشاركة كثيرًا في المباريات".

وكشف كومان على أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق السابق، توقع تألق بيدري مع البارسا، قائلا: "ليو كان متواضعًا جدًا، لقد لاحظ على الفور إمكانيات بيدري في التدريبات وكان دائمًا ما يرغب في مساعدته في المباريات على عكس بعض اللاعبين الآخرين".

وعلاقته مع خوان لابورتا، رئيس برشلونة، بعد إقالته، أوضح كومان: "لن أذهب إلى كامب نو في الوقت الحالي، بعد كل ما حدث مع رئيس النادي".