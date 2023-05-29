تقرير: تشافي سيتحدث مع 4 لاعبين لإبلاغهم بقرار رحيلهم عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية على أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، يعتزم التخلص من 4 لاعبين، خلال الأيام المقبلة، حيث سيعقد معهم اجتماعات لإبلاغهم بقراره النهائي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، اليوم الإثنين، فإنه "اعتبارًا من الخميس المقبل سيبدأ تشافي اتصالاته مع بعض اللاعبين والبداية ستكون مع المغادرين، وعددهم 4".

وأوضحت أن أحد هذه الأسماء هو أنسو فاتي، مهاجم الفريق الشاب، والذي رغم تأكيده على رغبته في البقاء، لكنه يفتقر إلى ثقة تشافي وبالتالي سيرحل.