تقرير: تشافي سيتحدث مع 4 لاعبين لإبلاغهم بقرار رحيلهم عن برشلونة
كشفت تقارير صحفية على أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، يعتزم التخلص من 4 لاعبين، خلال الأيام المقبلة، حيث سيعقد معهم اجتماعات لإبلاغهم بقراره النهائي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، اليوم الإثنين، فإنه "اعتبارًا من الخميس المقبل سيبدأ تشافي اتصالاته مع بعض اللاعبين والبداية ستكون مع المغادرين، وعددهم 4".
وأوضحت أن أحد هذه الأسماء هو أنسو فاتي، مهاجم الفريق الشاب، والذي رغم تأكيده على رغبته في البقاء، لكنه يفتقر إلى ثقة تشافي وبالتالي سيرحل.
وتابعت: "فيران توريس هو الاسم الثاني، والذي كان دائمًا يحظى بثقة ودعم تشافي، لكن وضعه أصبح معقدًا، ويسعى النادي للاستفادة من بيعه بالحصول على 20 إلى 25 مليون يورو، رغم أن البارسا دفع 55 مليون يورو لضمه من مانشستر سيتي قبل عام ونصف العام".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الثالث هو فرانك كيسيه، حيث سيخبر تشافي اللاعب الإيفواري بأنه ليس قرارًا رياضيًا بل بسبب أزمة النادي المادية".
وأبرز التقرير: "الرابع هو بابلو توري، لكنه حالة خاصة، حيث تعرف الإدارة قدراته وإمكانياته جيدًا، وبالتالي لن يتم بيعه بشكل نهائي ولكن على سبيل الإعارة ليلعب بشكل أكبر".
وتوج برشلونة، بشكل رسمي، بلقب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2022-2023، بعد غياب عن التتويج بلقب الليغا لمدة 3 مواسم متتالية.
ويعطي برشلونة أهمية لملف استعادة أسطورته ليونيل ميسي من باريس سان جيرمان، والتي تعد أولوية في خطة الميركاتو الصيفي، من أجل ختام مسيرته وتكريمه بالشكل الذي يليق بكل ما قدمه للبارسا من أرقام وإنجازات على مدار السنوات الماضية.