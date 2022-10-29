الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

أسلحة فالنسيا

يخوض فالنسيا مواجهة قوية وسط أرضه وجمهوره، ويتسلح لتحقيق النقاط الثلاث لتحسين ترتيبه في جدول الليغا.

وقال غاتوزو مدرب فالنسيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه جاهز تمامًا لمواجهة برشلونة، ويبحث عن التتويج بالفوز، وحسم النقاط الثلاث.

وأوضح أن فريقه ينتظر تواجد 45 ألف مشجع لأن هؤلاء المشجعين سيمنحون الفريق في الملعب، مؤكدًا أن برشلونة لن يغير من طريقة لعبه.

ويغيب عن فالنسيا أليكس موريبا، ومختار دياكابي، والحارس خاومي دومينيك، ويونس موسى.

ويعتمد غاتوزو على طريقة 4/3/3 بتشكيلة تضم حارس المرمى جيورجي مامارداشفيلي، وأمامه الرباعي: تيري كوريا، وغابرييل باوليستا، وسينك أوزكاكار، وخوسيه غايا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط هوجو جويامونن وديميتري فولكييه، وأندريه ألميدا، مع ثلاثي خط الهجوم: إدينسون كافاني، وصامويل كاستييخو، وصامويل لينو.

أوراق برشلونة

يتطلع برشلونة لاستعادة توازنه بعدما منافسات دوري أبطال أوروبا، كما أنه تلقى الهزيمة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وبدأ الحديث عن احتمالية رحيل تشافي مدرب برشلونة الذي خرج بتصريحات مثيرة للجدل في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه واثق من نجاحه مشروعه وتحقيق الفوز، وإذا لم يحدث ذلك سيأتي بمدرب جديد بلا شك.

وأكد أنه يستهدف تحقيق الألقاب هذا الموسم، وحسم الفوز على حساب فالنسيا سيكون طموحه في مباراة الميستايا.

ويغيب عن صفوف برشلونة سيرجي روبيرتو، ورونالد أراوخو، وممفيس ديباي، وأندرياس كريستينسن، للإصابة.

ويعتمد برشلونة على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن، وأمامه: إيريك غارسيا، وجوليس كوندي، وهيكتور بيليرين، وأليخاندرو بالدي، في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جافي وسيرجيو بوسكيتس وبيدري، مع ثلاثي الهجوم: عثمان ديمبلي، وأنسو فاتي، وروبرت ليفاندوفسكي.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة بالنسبة لبرشلونة، فأي خسارة جديدة تضاعف أزمات الفريق، وتقرب تشافي من الرحيل.

وأشار إلى أن فالنسيا منافس خطير على ملعبه، ويسعى لتحقيق الفوز، خاصة أن مدربه غاتوزو يملك القدرات الفنية المميزة، وله تجارب سابقة جيدة.