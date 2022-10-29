الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني
يحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا، مساء اليوم السبت، في أقوى مواجهات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة فالنسيا ضد برشلونة في الليغا، فإلى السطور التالية:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (ميستايا)، الساعة 22:00 اليوم السبت، بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق عصام الشوالي.
ترتيب الفريقين
يحتل فالنسيا المركز التاسع في جدول ترتيب الليغا بقيادة مديره الفني غينارو غاتوزو برصيد 15 نقطة.
وحقق فالنسيا 4 انتصارات، وتلقى 4 خسائر، وتعادل 3 مرات، وسجل الفريق 18 هدفًا، وتلقى 13 هدفًا.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز.
وحقق برشلونة 9 انتصارات، وتعادل في مباراة، وتلقى هزيمة واحدة، وسجل برشلونة 28 هدفًا، وتلقى 4 أهداف، وهو صاحب أقوى دفاع في الليغا.
وفاز برشلونة خارج دياره على فالنسيا بنتيجة 4/1، يوم 20 فبراير الماضي، وحقق فالنسيا آخر فوز على حساب البارسا بنتيجة 2/0، يوم 25 يناير 2020.
وواجه غاتوزو برشلونة مرتين لم يعرف خلالها طعم الفوز، وتعادل مرة، وتلقى الهزيمة في مباراة أخرى، ولكنها المرة الأولى التي يتقابل فيها ضد تشافي الذي واجه فالنسيا مرة واحدة فاز بها.
أسلحة فالنسيا
يخوض فالنسيا مواجهة قوية وسط أرضه وجمهوره، ويتسلح لتحقيق النقاط الثلاث لتحسين ترتيبه في جدول الليغا.
وقال غاتوزو مدرب فالنسيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه جاهز تمامًا لمواجهة برشلونة، ويبحث عن التتويج بالفوز، وحسم النقاط الثلاث.
وأوضح أن فريقه ينتظر تواجد 45 ألف مشجع لأن هؤلاء المشجعين سيمنحون الفريق في الملعب، مؤكدًا أن برشلونة لن يغير من طريقة لعبه.
ويغيب عن فالنسيا أليكس موريبا، ومختار دياكابي، والحارس خاومي دومينيك، ويونس موسى.
ويعتمد غاتوزو على طريقة 4/3/3 بتشكيلة تضم حارس المرمى جيورجي مامارداشفيلي، وأمامه الرباعي: تيري كوريا، وغابرييل باوليستا، وسينك أوزكاكار، وخوسيه غايا في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط هوجو جويامونن وديميتري فولكييه، وأندريه ألميدا، مع ثلاثي خط الهجوم: إدينسون كافاني، وصامويل كاستييخو، وصامويل لينو.
أوراق برشلونة
يتطلع برشلونة لاستعادة توازنه بعدما منافسات دوري أبطال أوروبا، كما أنه تلقى الهزيمة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد.
وبدأ الحديث عن احتمالية رحيل تشافي مدرب برشلونة الذي خرج بتصريحات مثيرة للجدل في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه واثق من نجاحه مشروعه وتحقيق الفوز، وإذا لم يحدث ذلك سيأتي بمدرب جديد بلا شك.
وأكد أنه يستهدف تحقيق الألقاب هذا الموسم، وحسم الفوز على حساب فالنسيا سيكون طموحه في مباراة الميستايا.
ويغيب عن صفوف برشلونة سيرجي روبيرتو، ورونالد أراوخو، وممفيس ديباي، وأندرياس كريستينسن، للإصابة.
ويعتمد برشلونة على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن، وأمامه: إيريك غارسيا، وجوليس كوندي، وهيكتور بيليرين، وأليخاندرو بالدي، في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جافي وسيرجيو بوسكيتس وبيدري، مع ثلاثي الهجوم: عثمان ديمبلي، وأنسو فاتي، وروبرت ليفاندوفسكي.
وقال محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق لشبكة "إرم نيوز" إن المواجهة ستكون صعبة بالنسبة لبرشلونة، فأي خسارة جديدة تضاعف أزمات الفريق، وتقرب تشافي من الرحيل.
وأشار إلى أن فالنسيا منافس خطير على ملعبه، ويسعى لتحقيق الفوز، خاصة أن مدربه غاتوزو يملك القدرات الفنية المميزة، وله تجارب سابقة جيدة.