ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يفرض التعادل على ريال مدريد
فرض جيرونا التعادل 1/1 على مضيفه ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، لحساب الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن يوقع فينيسيوس جونيور الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة عرضية من فيدي فالفيردي.
ولجأ الحكم ماريو ميليرو لوبيز لتقنية إعادة الفيديو "VAR" لاحتساب ضربة جزاء لجيرونا بعد لمسة يد على ماركو أسينسيو، ونجح كريستيان ستواني بتسجيلها بنجاح، في الدقيقة 80.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه توني كروس في الدقيقة 90+1 بسبب تدخل خشن.
وتعادل ريال مدريد للمرة الثانية في الليغا، مقابل الفوز 10 مرات، ولم يخسر، ليرتفع رصيد حامل اللقب إلى 32 نقطة في الصدارة، متقدما بنقطة وحيدة عن برشلونة الثاني.
في حين يملك جيرونا 10 نقاط من فوزين و4 تعادلات في المركز السادس عشر.
وسيلعب ريال مدريد مع سلتيك يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ثم مع رايو فاليكانو وقادش في الليغا قبل فترة التوقف الدولي بسبب كأس العالم 2022 في قطر.