ترتيب الدوري الإسباني: جيرونا يفرض التعادل على ريال مدريد

فرض جيرونا التعادل 1/1 على مضيفه ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، لحساب الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن يوقع فينيسيوس جونيور الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 70 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلًا كرة عرضية من فيدي فالفيردي.