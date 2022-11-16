رسميا.. إيقاف ليفاندوفسكي نجم برشلونة 3 مباريات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميا، إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، 3 مباريات، بعد طرده الأخير الذي تلقاه في مباراة فريقه ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.

وجاء الإيقاف لـ 3 مباريات، واحدة بسبب الطرد، ومبارتان بسبب إهانة الحكم بعد طرده.

كما أعلنت اللجنة أيضًا، إيقاف جيرارد بيكيه لمدة 4 مباريات عما بدر منه تجاه الحكم الإسباني بين شوطي المباراة، واتهامه بالانحياز لفريق أوساسونا.

ولكن عقوبة بيكيه لن تكون مؤثرة على النادي، حيث أعلن جيرارد اعتزاله كرة القدم بشكل عام.

وسيغيب بذلك روبرت ليفاندوفسكي عن مباريات برشلونة ضد كل من إسبانيول، وريال بيتيس وأتلتيكو مدريد بعد العودة من كأس العالم.

ورغم مرور 13 جولة من عمر مسابقة الليغا، لم يحصل فيها ليفاندوفسكي على أي بطاقة، لكنه حصل في مباراة أوساسونا على بطاقتين متتاليتين، ليتلقى الطرد الأول له في الموسم.