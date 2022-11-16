رسميا.. إيقاف ليفاندوفسكي نجم برشلونة 3 مباريات
أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميا، إيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، 3 مباريات، بعد طرده الأخير الذي تلقاه في مباراة فريقه ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.
وجاء الإيقاف لـ 3 مباريات، واحدة بسبب الطرد، ومبارتان بسبب إهانة الحكم بعد طرده.
كما أعلنت اللجنة أيضًا، إيقاف جيرارد بيكيه لمدة 4 مباريات عما بدر منه تجاه الحكم الإسباني بين شوطي المباراة، واتهامه بالانحياز لفريق أوساسونا.
ولكن عقوبة بيكيه لن تكون مؤثرة على النادي، حيث أعلن جيرارد اعتزاله كرة القدم بشكل عام.
وسيغيب بذلك روبرت ليفاندوفسكي عن مباريات برشلونة ضد كل من إسبانيول، وريال بيتيس وأتلتيكو مدريد بعد العودة من كأس العالم.
ورغم مرور 13 جولة من عمر مسابقة الليغا، لم يحصل فيها ليفاندوفسكي على أي بطاقة، لكنه حصل في مباراة أوساسونا على بطاقتين متتاليتين، ليتلقى الطرد الأول له في الموسم.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد تلقى ليفاندوفسكي بطاقة حمراء واحدة في 14 مباراة مع برشلونة في الليغا، ليعادل ما حصل عليه في 384 مباراة في الدوري الألماني.
وتعرض ليفاندوفسكي للطرد مرة واحدة فقط، مع فريقه الأسبق بروسيا دورتموند ضد هامبورغ، في فبراير 2013.
وكان ليفاندوفسكي قد دافع عن نفسه مؤخرا، قائلا: "لقد كنت أشير للمدرب تشافي لأنه دار بيننا حديث الأسبوع الماضي حول أنني لا بد أن أكون أكثر هدوءًا حين أحصل على البطاقة الصفراء، لم أكن أشير إلى الحكم".
ورغم أن ليفاندوفسكي تعرض للطرد في الشوط الأول من عمر مباراة أوساسونا، إلا أن الفريق الكتالوني استطاع الفوز في الأخير 2-1 بعد ريمونتادا على ملعب إل سادار.