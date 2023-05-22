هل سيغادر فينيسيوس ريال مدريد بعد تزايد متاعبه في الدوري الإسباني؟
كشفت تقارير صحفية حقيقة اتخاذ البرزيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قرارًا بالرحيل عن الميرنغي والدوري الإسباني بشكل عام بسبب الأحداث العنصرية التي يتعرض لها وكان آخرها أمام فالنسيا، أمس الأحد.
وواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا أمس على ملعب ميستايا، في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني، حيث خسر النادي الملكي بهدف دون رد.
وشهدت المباراة أحداثًا مؤسفة، عندما دخل فينيسيوس جونيور في مشادة قوية مع جمهور فالنسيا، بعد تعرضه لهتافات عنصرية مسيئة من قِبل البعض، قبل أن يُطرد البرازيلي بسبب مشاجرة مع لاعب "الخفافيش".
وأشارت إذاعة "RMC"، إلى أن "فينيسيوس ألمح لإمكانية الرحيل من ريال مدريد بسبب ما يحدث له في الليغا".
ولكن شبكة "ESPN"، بجانب فابريزيو رومانو، الصحفي بقناة "سكاي" قاما بنفي هذه التقارير، وأوضحا: "فينيسيوس جونيور لا يفكر مطلقًا في الرحيل عن ريال مدريد على الرغم من التقارير الأخيرة".
وأضاف رومانو: "شعور المقربين من اللاعب هو أنه يريد فقط البقاء والتغلب على العنصرية في إسبانيا ولا توجد طريقة أخرى، كما تم بالفعل توقيع اتفاقية جديدة لتجديد عقد طويل منذ أشهر".
بيان ريال مدريد
من جانبه، أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا يؤكد فيه رفضه وإدانة الأحداث التي وقعت أمس ضد فينيسيوس جونيور.
وقال البيان: "تشكل هذه الحقائق هجومًا مباشرًا على نموذج التعايش لدولة القانون الاجتماعية والديمقراطية، ونعتبر أن مثل هذه الهجمات تشكل أيضًا جريمة كراهية، ولهذا السبب تقدم بشكوى مقابلة إلى مكتب المدعي العام للدولة وتحديدًا إلى مكتب المدعي العام ضد جرائم الكراهية والتمييز، حتى يمكن التحقيق في الوقائع وتوضيح المسؤوليات".
وتابع البيان: "تحدد المادة 124 من الدستور الإسباني وظائف مكتب المدعي العام لتعزيز عمل العدالة في الدفاع عن الشرعية وحقوق المواطنين والمصلحة العامة، لهذا ونظرًا لخطورة الأحداث التي وقعت لجأ ريال مدريد إلى النيابة العامة للدولة دون المساس بظهوره كمقاضاة خاصة في الإجراءات التي يتم البدء فيها".
العقوبات المتوقعة
إلى ذلك، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن عقوبة فينيسيوس ليست أقل من مباراتين، وربما يكون خاض مباراته الأخيرة هذا الموسم ضد فالنسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقًا للوائح الاتحاد الإسباني، فإن في هذه الحالات وبالنظر للمادة 103، فإن البرازيلي قد يتم إيقافه 4 مباريات على الأقل، ما يعني أنه لن يشارك مجددًا هذا الموسم.
وتنص المادة، بأنه "في حالة مهاجمة شخص آخر دون التسبب في إصابة أثناء توقف المباراة ستتم معاقبة مرتكب الفعل من 4 إلى 12 مباراة".
وحسب ما أفادت المادة 130، يمكن أن يكون الإيقاف 3 مباريات كحد أقصى، حيث تنص على: "إذا حدث الإجراء الموصوف في الفقرة السابقة خارج المباراة، أو عدم القدرة على الاعتراض على الكرة أو استفزازات الخصم، فسيتم معاقبة الاثنين بالإيقاف لمدة مباراتين أو ثلاث، حسب ما سيتم وصفه في تقرير الحكم".