هل سيغادر فينيسيوس ريال مدريد بعد تزايد متاعبه في الدوري الإسباني؟

كشفت تقارير صحفية حقيقة اتخاذ البرزيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قرارًا بالرحيل عن الميرنغي والدوري الإسباني بشكل عام بسبب الأحداث العنصرية التي يتعرض لها وكان آخرها أمام فالنسيا، أمس الأحد.

وواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا أمس على ملعب ميستايا، في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني، حيث خسر النادي الملكي بهدف دون رد.

وشهدت المباراة أحداثًا مؤسفة، عندما دخل فينيسيوس جونيور في مشادة قوية مع جمهور فالنسيا، بعد تعرضه لهتافات عنصرية مسيئة من قِبل البعض، قبل أن يُطرد البرازيلي بسبب مشاجرة مع لاعب "الخفافيش".