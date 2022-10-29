تأكد غياب كريم بنزيما عن مباراة ريال مدريد وجيرونا

وسجل بنزيما 6 أهداف وصنع هدفا في 11 مباراة الموسم الحالي مع ريال مدريد، حيث لعب 928 دقيقة.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جيروان: "بخصوص كريم بنزيما كل شيء سار على ما يرام، ليس لديه أي نوع من المشاكل، لكن علينا أن ندرك شعور اللاعب لأنه ليس جاهزا 100%".

وأضاف: "لم يكن انتقاد كورتوا (بعد الخسارة أمام لايبزيغ) سيئا، ومن الإنصاف الحديث بهذه الطريقة، لقد نظرنا بالفعل فيما حدث ضد لايبزيغ وحاولنا تصحيحه".

وحذر المدرب الإيطالي من منافسه وقال: "جيرونا فريق يلعب بشكل جيد، لديه تنظيم جيد وعلينا الدفاع بشكل جيد".

وتابع: "لا أعرف ما إذا كان الإقصاء من دوري أبطال أوروبا سيؤثر على برشلونة، لكنني متأكد من أنهم سيكونون منافسينا للفوز بالليغا حتى النهاية".

وبعد مواجهة جيرونا، الأحد، في الليغا سيلعب مع سلتيك، وبعد ذلك سيلاقي ريال مدريد منافسيه رايو فاليكانو وقادش في الليغا قبل فترة التوقف الدولي بسبب كأس العالم 2022 في قطر.