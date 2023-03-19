الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

أرقام من الكلاسيكو

يشهد التاريخ على 252 مواجهة للكلاسيكو على الصعيد الرسمي وتصل إلى 286 مواجهة، بإضافة اللقاءات الودية.

ويتفوق ريال مدريد في رصيد الانتصارات برصيد 101 فوز مقابل 99 انتصارا لبرشلونة وتعادلا 52 مباراة على صعيد مختلف البطولات.

وتقابل الفريقان على صعيد الدوري الإسباني 185 مرة وفاز ريال مدريد 77 مرة مقابل 73 مرة لصالح برشلونة بجانب 35 تعادلا.. وسجل ريال مدريد 298 هدفا وأحرز برشلونة 296 هدفا.

وأقيمت أول مواجهة للكلاسيكو يوم 13 مايو 1902 وفاز برشلونة بنتيجة 3-1، وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 2 مارس الحالي بفوز برشلونة بنتيجة 1-0 في كأس الملك.

ويعد سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، الأكثر ظهورا في الكلاسيكو برصيد 46 مباراة، بينما يحتفظ ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق كهداف للكلاسيكو برصيد 26 هدفا.

وواجه تشافي مدرب برشلونة، الريال في 5 مواجهات، وتفوق 3 مرات مقابل خسارتين وكلها ضد أنشيلوتي الذي واجه برشلونة 17 مرة فاز 6 مرات وخسر 8 مرات وتعادلا 3 مرات.