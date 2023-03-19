الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني
تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب "سبوتيفاي كامب نو" لمتابعة لقاء كلاسيكو الأرض المرتقب بين برشلونة وضيفه ريال مدريد في قمة مباريات الجولة الـ26 للدوري الإسباني.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الكلاسيكو بين برشلونة صاحب الضيافة وريال مدريد.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حسن العيدروس.
ترتيب الفريقين
يتصدر برشلونة ترتيب الليغا برصيد 65 نقطة، وحقق 21 انتصارا وتعادل مرتين وتلقى هزيمتين.
وسجل برشلونة 47 هدفا واستقبل 8 أهداف وهو صاحب أقوى دفاع بالليغا، ويقود الفريق المدير الفني تشافي هيرنانديز ويبقى روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق والدوري الإسباني برصيد 15 هدفا.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق 9 نقاط عن البارسا، وحقق 17 فوزا و5 تعادلات وتلقى 3 هزائم.
وسجل ريال مدريد 50 هدفا وهو صاحب أقوى هجوم بالليغا، واستقبل 19 هدفا، ويقود الفريق المدير الفني كارلو أنشيلوتي ويبقى هداف الفريق كريم بنزيما برصيد 11 هدفا في الليغا.
أرقام من الكلاسيكو
يشهد التاريخ على 252 مواجهة للكلاسيكو على الصعيد الرسمي وتصل إلى 286 مواجهة، بإضافة اللقاءات الودية.
ويتفوق ريال مدريد في رصيد الانتصارات برصيد 101 فوز مقابل 99 انتصارا لبرشلونة وتعادلا 52 مباراة على صعيد مختلف البطولات.
وتقابل الفريقان على صعيد الدوري الإسباني 185 مرة وفاز ريال مدريد 77 مرة مقابل 73 مرة لصالح برشلونة بجانب 35 تعادلا.. وسجل ريال مدريد 298 هدفا وأحرز برشلونة 296 هدفا.
وأقيمت أول مواجهة للكلاسيكو يوم 13 مايو 1902 وفاز برشلونة بنتيجة 3-1، وانتهت آخر مواجهة بين الفريقين يوم 2 مارس الحالي بفوز برشلونة بنتيجة 1-0 في كأس الملك.
ويعد سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة، الأكثر ظهورا في الكلاسيكو برصيد 46 مباراة، بينما يحتفظ ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق كهداف للكلاسيكو برصيد 26 هدفا.
وواجه تشافي مدرب برشلونة، الريال في 5 مواجهات، وتفوق 3 مرات مقابل خسارتين وكلها ضد أنشيلوتي الذي واجه برشلونة 17 مرة فاز 6 مرات وخسر 8 مرات وتعادلا 3 مرات.
أفكار تشافي
يخوض برشلونة مواجهة كلاسيكو الليغا لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد على رأسها تعزيز صدارة الدوري الإسباني وإبعاد ريال مدريد بشكل كبير عن التتويج، خاصة أن الفارق سيتسع إلى 12 نقطة قبل 12 جولة.
ويأمل برشلونة أيضا تأكيد تفوقه على ريال مدريد بعد التفوق في لقاء الذهاب لنصف نهائي كأس الملك.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ما زالت حظوظنا في التتويج بلقب الليغا لا تتجاوز 50% ونسعى للفوز على ريال مدريد لأن هذا الفوز سيكون ضربة قوية لمنافسنا التقليدي على اللقب".
ويغيب عن برشلونة الثنائي بيدري وعثماني ديمبلي، ويعتمد البارسا على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي رونالد أراوخو وأندريس كريستينسن وجوليس كوندي وأليخاندرو بالدي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وفرانك كيسيه وفرينكي دي يونغ مع ثلاثي خط الهجوم غافي ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.
خطط أنشيلوتي
يتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز على برشلونة في عقر داره من أجل العودة بقوة لصراع المنافسة على لقب الليغا وتقليص الفارق إلى 6 نقاط مع البارسا.
ويسعى ريال مدريد أيضا لتوجيه ضربة قوية لبرشلونة قبل كلاسيكو الكأس لحسم تذكرة التأهل للنهائي.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "برشلونة منافس صعب ونواجهه في معقله وهدفنا تحقيق الفوز ويجب علينا الاستمتاع والتفكير في حلول للوصول لمرمى برشلونة".
ويغيب عن صفوف ريال مدريد ألفارو رودريغيز للإيقاف، ويعتمد اليرنغي على تشكيلة تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه الرباعي إيدير ميليتاو وأنطونيو روديغر وداني كارفخال وناتشو فرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط لوكا مودريتش وإدوارد كامافينغا وتوني كروس مع ثلاثي الهجوم كريم بنزيما وفيديريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور.
وقال هاني رمزي، مدافع فيردر بريمن الألماني الأسبق، لـ"إرم نيوز"، إن المواجهة ستكون مختلفة عن لقاء الكأس، موضحا أن برشلونة مع تشافي يلعب بأسلوب دفاعي محكم، كما أن دور كيسيه مهم في فرض الصلابة في خط الوسط.
وأشار إلى أن ريال مدريد يعول على صنع المساحات للجناح فينيسيوس والمساهمة في انطلاقاته المميزة بجانب خبرة بنزيما.