بعد أنباء عن إصابته.. بنزيما في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية

وبنزيما أحد أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وقد شعر المهاجم الفرنسي ببعض الانزعاج وكإجراء احترازي لم يكمل التدريبات.

وغاب بنزيما عن ست مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة، علما أنه سجل 6 أهداف وصنع هدفا في إجمالي 11 مباراة رسمية حتى الآن.

ويستضيف ريال مدريد منافسه إشبيلية غدا السبت على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

ويوم الإثنين الماضي فاز كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2022، حسب مجلة "فرانس فوتبول"، وبعد نحو 24 ساعة سجل هدفا في فوز ريال مدريد 3/0 على إلتشي في الليغا.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 28 نقطة من الفوز 9 مباريات، وتعادل مرة ولم يخسر.

ولم يخسر ريال مدريد أيضا حتى الآن في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز 3 مرات وتعادل مرة وضمن التأهل إلى دور الـ16، وسيلعب مع لايبزيغ الألماني يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة.

ويستهدف ريال مدريد الفوز في جميع المباريات قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر وديسمبر بسبب كأس العالم في قطر.

وبعد مواجهة إشبيلية ولايبزيغ من المقرر أن يلعب ريال مدريد مع جيرونا وسلتيك ورايوفاليكانو وقادش.