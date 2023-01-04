تقرير: نادي برشلونة يتجه لبيع أنسو فاتي

كشف مارسيال لورينتي، الصحفي بجريدة "موندو ديبورتيفو" في تقرير، عن أن نادي برشلونة سيضع لاعبه أنسو فاتي في سوق الانتقالات، من أجل عرضه للبيع بهدف تخفيض كتلة الرواتب بالفريق.

وقال لورينتي، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء "برشلونة سيضع أنسو فاتي في السوق، إذ يجب على النادي تخفيض كتلة الرواتب".

وأضاف "رغم انخفاض مستواه ما زالت تصل إليه عدة عروض، كما إن الإدارة ستقبل بعرض يصل إلى 70 مليون يورو من أجل بيع فاتي، رغم أن اللاعب لا يريد المغادرة ولكنه يطلب اللعب دقائق أكثر".