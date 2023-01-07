ريال مدريد يخوض أول مباراة في تاريخه بدون لاعب إسباني في التشكيل الأساسي

كشفت قناة "بي إن سبورتس" عن إحصائية تاريخية شهدتها مباراة ريال مدريد ضد فياريال، التي تجمعهما، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، على ملعب "لا سيراميكا".

ويقع ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز السادس برصيد 25 نقطة، بعد مرور 15 جولة.

وقالت القناة الناقلة لبطولة الدوري الإسباني إن" ريال مدريد يخوض مباراته ضد فياريال دون لاعبين إسبان، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدوري الإسباني بالنسبة للنادي الملكي".

وبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من ثلاثة فرنسيين (أوريلين تشواميني، وفيرلاند ميندي، وكريم بنزيما)، برازيليين (فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو)، ألمانيين (توني روديغر وتوني كروس)، كرواتي (لوكا مودريتش)، بلجيكي (تيبو كورتوا)، نمساوي (دافيد ألابا)، وأوروغواياني (فيدي فالفيردي).