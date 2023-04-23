مدرب سيلتا فيغو يوضح سبب طلبه قميص ميليتاو بعد مواجهة ريال مدريد (فيديو)

كشف كارلوس كارفالهال، مدرب فريق سيلتا فيغو، عن سر توجهه عقب نهاية مواجهة ريال مدريد، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، إلى إيدير ميليتاو، نجم الميرنغي، من أجل طلب قميص اللاعب البرازيلي.

ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره سيلتا فيغو، بنتيجة (2-0)، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، مساء السبت.

وسجل ميليتاو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الـ48، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميليتاو سجل 6 أهداف بالرأس خلال الموسم الجاري.

ويتفوق المدافع البرازيلي بهذا الرقم على كل مدافعي الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وأظهرت لقطات مصورة حديثًا قصيرًا بين كارفالهال والنجم البرازيلي عقب المباراة، ثم قام ميليتاو بإهداء قميصه لمدرب سيلتا فيغو.