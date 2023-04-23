مدرب سيلتا فيغو يوضح سبب طلبه قميص ميليتاو بعد مواجهة ريال مدريد (فيديو)
كشف كارلوس كارفالهال، مدرب فريق سيلتا فيغو، عن سر توجهه عقب نهاية مواجهة ريال مدريد، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، إلى إيدير ميليتاو، نجم الميرنغي، من أجل طلب قميص اللاعب البرازيلي.
ونجح ريال مدريد في تحقيق الفوز على نظيره سيلتا فيغو، بنتيجة (2-0)، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، مساء السبت.
وسجل ميليتاو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة الـ48، وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميليتاو سجل 6 أهداف بالرأس خلال الموسم الجاري.
ويتفوق المدافع البرازيلي بهذا الرقم على كل مدافعي الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم في مختلف المسابقات.
وأظهرت لقطات مصورة حديثًا قصيرًا بين كارفالهال والنجم البرازيلي عقب المباراة، ثم قام ميليتاو بإهداء قميصه لمدرب سيلتا فيغو.
وقال كارفالهال، في تصريحاته عقب المباراة: "بالنسبة لي فإن ميليتاو أفضل مدافع في العالم".
وأضاف: "أعرف ميليتاو من الفترة التي قضاها في بورتو، لقد طلبت قميصين فقط في حياتي، من بيتر تشيك، حارس مرمى تشيلسي السابق، وميليتاو، لقد أخبرته قبل المباراة أنه أفضل مدافع في العالم، كما إن ابني سألني عن قميصه".
وعن المباراة، أشار: "ريال مدريد استحق الفوز لكننا قاتلنا حتى النهاية".
الفوز رفع رصيد الريال إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يلتقي اليوم الأحد، مع أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث برصيد 60 نقطة ، فيما توقف رصيد سيلتا فيغو عند 36 نقطة في المركز الثاني عشر.
ورغم صعوبة منافسة برشلونة على لقب الدوري الإسباني، تبقى آمال ريال مدريد كبيرة في المنافسة بقوة على لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، إذ سيواجه أوساسونا في السادس من مايو المقبل في نهائي الكأس، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب المربع الذهبي لدوري الأبطال.