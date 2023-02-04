موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية
تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بفوزه الثمين على سياتل ساوندرز الأمريكي بنتيجة 1-0، مساء اليوم السبت، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة طنجة المغربية.
سجل هدف الفوز للأهلي اللاعب البديل محمد مجدي "أفشة" من تسديدة قوية في الدقيقة 88 منحت بطاقة نصف النهائي للفريق المصري بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر.
وصعد الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل ضد ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، كما يلعب في نصف النهائي أيضا الهلال السعودي ضد فلامنغو البرازيلي.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية في دولة المغرب، خلال الفترة من 1 فبراير، وحتى الحادي عشر من الشهر نفسه.
يذكر أن الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث حقق الفريق الأحمر المركز الثالث (الميدالية البرونزية) ثلاث مرات في نسخ 2006 و2020 و2021.
ويلتقي الأهلي مع ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، على ملعب إستاد "مولاي عبد الله".