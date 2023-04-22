روديغر: أمي تحتفظ برسالة من فلورنتينو بيريز منذ 2016
تحدث الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، عن تفاصيل رسالة وصلته من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في 2016 بعدما تعرض لإصابة وقتها.
وانتقل روديغر إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية السابقة بصفقة انتقال حر قادما من صفوف فريق تشيلسي.
وقال روديغر في تصريحات لقناة "CANAL+"، اليوم السبت: "إذا كنت تريد أن تكون في الجانب الفائز عليك الانضمام إلى ريال مدريد".
وأضاف: "عندما تعرضت لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في عام 2016 أرسل إلي فلورنتينو بيريز رسالة يتمنى فيها الشفاء العاجل، لم أصدق ذلك، ما زلت أملك الرسالة، احتفظت بها أمي، كما أن الرسالة أضعها أمامي كل يوم، قلت رجل مثلي سيصل هناك ذات يوم".
وتابع: "كان هناك الكثير من الشائعات، عن انضمامي لباريس سان جيرمان ولكنني لم أكن أبحث عن الانضمام لهم، ولا يعني كلامي أنه لدي شيء ضد باريس سان جيرمان، إنه ناد جميل، ولكن ريال مدريد هو ريال مدريد".
وأردف: "ريال مدريد نادٍ مختلف تماماً، عندما ترى حفل تقديم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما مع النادي تعلم بأن هذا الفريق مختلف، وأيضاً عندما ترى غرفة البطولات والتاريخ في تلك الغرفة شيء غير عادي وغير مألوف".
وعن كيفية تعامله مع الانتقادات في الفريق، أوضح: "بالنسبة لي، الأمر بسيط للغاية، لأن كريستيانو رونالدو تعرض لانتقادات هنا وبنزيما ومودريتش أيضا، ومن أنا حتى لا أتعرض للنقد؟".
يذكر أن روديغر فاز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في 2021 ويأمل في تحقيق المزيد من النجاحات في البطولة مع ريال مدريد.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 30 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 62 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة، بينما يأتي سيلتا فيغو في المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة.
وانتهى لقاء الدور الأول بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، سجلها كريم بنزيما ولوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي، وأضاع هازارد ركلة جزاء.