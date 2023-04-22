روديغر: أمي تحتفظ برسالة من فلورنتينو بيريز منذ 2016

تحدث الألماني أنطونيو روديغر، مدافع ريال مدريد، عن تفاصيل رسالة وصلته من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في 2016 بعدما تعرض لإصابة وقتها.

وانتقل روديغر إلى صفوف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية السابقة بصفقة انتقال حر قادما من صفوف فريق تشيلسي.

وقال روديغر في تصريحات لقناة "CANAL+"، اليوم السبت: "إذا كنت تريد أن تكون في الجانب الفائز عليك الانضمام إلى ريال مدريد".

وأضاف: "عندما تعرضت لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في عام 2016 أرسل إلي فلورنتينو بيريز رسالة يتمنى فيها الشفاء العاجل، لم أصدق ذلك، ما زلت أملك الرسالة، احتفظت بها أمي، كما أن الرسالة أضعها أمامي كل يوم، قلت رجل مثلي سيصل هناك ذات يوم".