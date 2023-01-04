كريستيانو رونالدو بقميص النصر السعودي
كريستيانو رونالدو بقميص النصر السعودي
إسبانيا

صحف رياضية: "شكرًا رودريغو".. وكريستيانو رونالدو: "هذه ليست نهاية مسيرتي"

تقديم النصر السعودي لرونالدو شكل العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة الأربعاء..
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: رودريغو أخرج عصاه السحرية

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على كاسيرينو 1-0، وكتبت: "رودريغو أخرج عصاه السحرية".

الصحيفة اهتمت بتقديم النصر السعودي للاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: رونالدو: "عقدي فريد لكوني لاعبًا فريدًا".

كما اهتمت بنتائج مباريات كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "4 أندية من الدرجة الأولى خارج الكأس".

الصحيفة اهتمت برالي داكار المقام في السعودية ونتائج المرحلة الثالثة وفقدان الإسباني سانز الصدارة.

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: أراوخو و10 آخرون

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وإنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "الكأس مهم جدًّا"، و"ستكون مداورة لأراوخو و10 آخرين".

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد بعد الفوز على كاسيرينو 1-0 وإسبانيول بعد الفوز على سيلتا فيغو 3-1، وكتبت: "عبقرية من رودريغو تمنح ريال مدريد بطاقة التأهل"، و"ريمونتادا من إسبانيول بعد الوقت الإضافي".

كما اهتمت بتقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا جديدًا للنصر، وكتبت: رونالدو: "هذه ليست نهاية مسيرتي".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: شوارع سانتوس تمتلئ لوداع الملك

ركزت الصحيفة على مباراة إنتر سيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "تشافي يريد أهدافًا"، وتحدثت عن تأهل إسبانيول لدور ثمن النهائي على حساب سيلتا فيغو 3-1، وكتبت: "ريمونتادا ودور الـ16".

الصحيفة تحدثت عن وداع جماهير سانتوس للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، وكتبت: "شوارع سانتوس تمتلئ لوداع الملك".

الصحيفة اهتمت بتقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبًا جديدًا للنصر السعودي، وكتبت: "تم تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر السعودي".

كما اهتمت بتعادل آرسنال ونيوكاسل يونايتد سلبيًّا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "المتصدر آرسنال يتعثر أمام نيوكاسل".

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: شكرًا رودريغو

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على كاسيرينو 1-0، وكتبت: "شكرًا رودريغو".

الصحيفة تحدثت عن مباريات الأربعاء في كأس ملك إسبانيا، وكتبت عن مباراة إنتر سيتي وبرشلونة: "دون ليفاندوفسكي"، وعن مباراة ريال أوفيدو وأتلتيكو مدريد، كتبت: "عودة الجحيم".

الصحيفة اهتمت بتصريحات كريستيانو رونالدو بعد تقديمه لاعبًا في النصر السعودي، وكتبت: رونالدو: ًعقدي فريد لكوني لاعبًا فريدًا".

كما اهتمت الصحيفة بوداع جماهير سانتوس للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، وكتبت: "سانتوس تودع بيليه بالدموع".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ليكيب: "تجديد بشروط"

ركزت الصحيفة على تطورات تجديد عقد المدرب ديدييه ديشان، وكتبت: "تجديد بشروط".

الصحيفة اهتمت بنتائج المرحلة الثالثة لرالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: "العطية متصدر سعيد".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب

لاغازيتا ديللو سبورت: عودة كرة القدم

ركزت الصحيفة على عودة الدوري الإيطالي بعد توقف بسبب نهائيات كأس العالم قطر 2022، ومباراة القمة بين نابولي وإنتر ميلان، وكتبت: "عودة كرة القدم".

كما اهتمت بمستقبل المدرب أنطونيو كونتي في توتنهام.

غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
غلاف صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت
الدوري الإسباني

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