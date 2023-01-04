صحف رياضية: "شكرًا رودريغو".. وكريستيانو رونالدو: "هذه ليست نهاية مسيرتي"

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وإنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "الكأس مهم جدًّا"، و"ستكون مداورة لأراوخو و10 آخرين".

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد بعد الفوز على كاسيرينو 1-0 وإسبانيول بعد الفوز على سيلتا فيغو 3-1، وكتبت: "عبقرية من رودريغو تمنح ريال مدريد بطاقة التأهل"، و"ريمونتادا من إسبانيول بعد الوقت الإضافي".

كما اهتمت بتقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا جديدًا للنصر، وكتبت: رونالدو: "هذه ليست نهاية مسيرتي".