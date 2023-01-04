صحف رياضية: "شكرًا رودريغو".. وكريستيانو رونالدو: "هذه ليست نهاية مسيرتي"

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على كاسيرينو 1-0، وكتبت: "رودريغو أخرج عصاه السحرية".الصحيفة اهتمت بتقديم النصر السعودي للاعبه الجديد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: رونالدو: "عقدي فريد لكوني لاعبًا فريدًا".كما اهتمت بنتائج مباريات كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "4 أندية من الدرجة الأولى خارج الكأس".الصحيفة اهتمت برالي داكار المقام في السعودية ونتائج المرحلة الثالثة وفقدان الإسباني سانز الصدارة..ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وإنتر سيتي في كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "الكأس مهم جدًّا"، و"ستكون مداورة لأراوخو و10 آخرين".الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد بعد الفوز على كاسيرينو 1-0 وإسبانيول بعد الفوز على سيلتا فيغو 3-1، وكتبت: "عبقرية من رودريغو تمنح ريال مدريد بطاقة التأهل"، و"ريمونتادا من إسبانيول بعد الوقت الإضافي".كما اهتمت بتقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا جديدًا للنصر، وكتبت: رونالدو: "هذه ليست نهاية مسيرتي"..ركزت الصحيفة على مباراة إنتر سيتي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، وكتبت: "تشافي يريد أهدافًا"، وتحدثت عن تأهل إسبانيول لدور ثمن النهائي على حساب سيلتا فيغو 3-1، وكتبت: "ريمونتادا ودور الـ16".الصحيفة تحدثت عن وداع جماهير سانتوس للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، وكتبت: "شوارع سانتوس تمتلئ لوداع الملك".الصحيفة اهتمت بتقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبًا جديدًا للنصر السعودي، وكتبت: "تم تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر السعودي".كما اهتمت بتعادل آرسنال ونيوكاسل يونايتد سلبيًّا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت: "المتصدر آرسنال يتعثر أمام نيوكاسل"..ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على كاسيرينو 1-0، وكتبت: "شكرًا رودريغو".الصحيفة تحدثت عن مباريات الأربعاء في كأس ملك إسبانيا، وكتبت عن مباراة إنتر سيتي وبرشلونة: "دون ليفاندوفسكي"، وعن مباراة ريال أوفيدو وأتلتيكو مدريد، كتبت: "عودة الجحيم".الصحيفة اهتمت بتصريحات كريستيانو رونالدو بعد تقديمه لاعبًا في النصر السعودي، وكتبت: رونالدو: ًعقدي فريد لكوني لاعبًا فريدًا".كما اهتمت الصحيفة بوداع جماهير سانتوس للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، وكتبت: "سانتوس تودع بيليه بالدموع"..ركزت الصحيفة على تطورات تجديد عقد المدرب ديدييه ديشان، وكتبت: "تجديد بشروط".الصحيفة اهتمت بنتائج المرحلة الثالثة لرالي داكار المقام في السعودية، وكتبت: "العطية متصدر سعيد"..ركزت الصحيفة على عودة الدوري الإيطالي بعد توقف بسبب نهائيات كأس العالم قطر 2022، ومباراة القمة بين نابولي وإنتر ميلان، وكتبت: "عودة كرة القدم".كما اهتمت بمستقبل المدرب أنطونيو كونتي في توتنهام.