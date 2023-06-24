"إنزو" نجل مارسيلو يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو في حفل تخرجه (فيديو)
خطف إنزو ألفيس، نجل النجم البرازيلي مارسيلو فييرا، لاعب ريال مدريد السابق، الأنظار، اليوم السبت، خلال حفل تخرجه.
ونشرت شبكة "ESPN" الرياضية فيديو نقلا عن حساب كلاريس ألفيس، زوجة مارسيلو، على إنستغرام، خلال تواجد نجلها في حفل تخرجه، اليوم السبت، حيث صعد على المسرح وهو يرتدي بذلة، ليقوم بالاحتفال على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهيرة بعد إحرازه الأهداف، وإطلاقه صيحته الشهيرة "SIUUU"، التي يرددها من بعده الجمهور، وهو ما فعله أيضا زملاء إنزو ألفيس المتواجدون في القاعة، حيث نال تصفيقا كبيرا أيضا من الجمهور.
واشتهر ابن مارسيلو بالاحتفال دائما بأهدافه على طريقة رونالدو.
وفي ديسمبر 2022، وقع إنزو عقده الأول مع ريال مدريد ليصبح أحد لاعبي أكاديمية النادي الملكي، لمدة 3 سنوات مقبلة.
ويتمتع إنزو بلياقة بدنية قوية ويتميز بأسلوبه الفني وغزارة أهدافه، وانضم أخيرا لفريق ريال مدريد تحت 14 عاما.
وُلد إنزو في إسبانيا وترعرع فيها، وكانت المفاجأة أخيرًا هي انضمامه لقائمة منتخب إسبانيا تحت 15 عامًا.
ورغم أن مارسيلو كان أحد نجوم منتخب البرازيل على مدار مسيرته الكروية، إلا أن نجله أخذ خطوة مخالفة بتمثيل منتخب إسبانيا للشباب.
ويواصل إنزو التواجد في صفوف ريال مدريد رغم رحيل والده عن صفوفه بنهاية الموسم الماضي وانتقاله إلى أولمبياكوس اليوناني، ثم فلومينينسي البرازيلي.
ويعد مارسيلو أكثر لاعبي ريال مدريد تتويجا بالألقاب في تاريخ "الميرنغي"، بعد أن فاز بـ25 لقباً أثناء وجوده في صفوف الفريق الملكي.