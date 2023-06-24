"إنزو" نجل مارسيلو يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو في حفل تخرجه (فيديو)

خطف إنزو ألفيس، نجل النجم البرازيلي مارسيلو فييرا، لاعب ريال مدريد السابق، الأنظار، اليوم السبت، خلال حفل تخرجه.

ونشرت شبكة "ESPN" الرياضية فيديو نقلا عن حساب كلاريس ألفيس، زوجة مارسيلو، على إنستغرام، خلال تواجد نجلها في حفل تخرجه، اليوم السبت، حيث صعد على المسرح وهو يرتدي بذلة، ليقوم بالاحتفال على طريقة البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهيرة بعد إحرازه الأهداف، وإطلاقه صيحته الشهيرة "SIUUU"، التي يرددها من بعده الجمهور، وهو ما فعله أيضا زملاء إنزو ألفيس المتواجدون في القاعة، حيث نال تصفيقا كبيرا أيضا من الجمهور.