أنسو فاتي يحسم مستقبله مع برشلونة
قرَّر أنسو فاتي، نجم برشلونة الإسباني، حسم مستقبله مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، رغم الإشاعات التي طالته الفترة الماضية باقتراب رحيله.
وارتبط اسم فاتي بإمكانية الرحيل عن برشلونة، نظرًا لعدم القدرة على الاستفادة من قدراته الفنية ورغبة إدارة خوان لابورتا، بالاستفادة المالية من بيع اللاعب الإسباني الشاب في ظل الأزمة الاقتصادية للبلوغرانا.
وقال فاتي في تصريحات تلفزيونية بعد تتويجه بلقبه الأول مع منتخب إسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا، مساء الأحد: "لدي عقد مع برشلونة وهدفي الاستمرار من أجل التطوّر".
وأضاف: "هذه هي نيتي، ما زال عقدي مستمرًّا مع برشلونة، سعيد في كامب نو وكذلك مع منتخب إسبانيا".
وعن الفوز ببطولة دوري الأمم الأوروبية، أشار: "كانت مباراة قوية للغاية أمام كرواتيا، لكن في النهاية تمكنا من الفوز باللقب، لم يكن لدينا هذا اللقب من قبل، لكن جاءت الفرصة أخيرًا وأشكر الجميع على منحي الثقة لأبذل قصارى جهدي لمساعدة المنتخب".
واختتم تصريحاته: "ممتن للمدرب السابق لويس إنريكي، والمدرب الحالي لويس دي لا فوينتي، لقد منحني الجميع ثقة كبيرة وطالبوني بالتدريب الجاد في كل مرة تم فيها استدعائي للمنتخب، وأشعر بأنني في حالة جيدة للغاية، أريد المنافسة بقوة ودائمًا من أجل هذا البلد".
ويبلغ فاتي من العمر 20 عامًا، ويجيد اللعب في مركز لاعب الجناح الأيسر، وينتهي تعاقده مع برشلونة في يونيو 2027.
ويستهدف برشلونة بيع عدد من لاعبيه، بسبب قانون اللعب المالي النظيف، كي يتمكن من قيد لاعبين جدد في قائمته برابطة الليغا من أجل الموسم الجديد.
وشارك فاتي في 51 مباراة خلال الموسم المنصرم كان في أغلبها بديلًا، إذ إنه لعب لـ183 دقيقة وسجل خلالها 10 أهداف وصنع أربعة.