أنسو فاتي يحسم مستقبله مع برشلونة

قرَّر أنسو فاتي، نجم برشلونة الإسباني، حسم مستقبله مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، رغم الإشاعات التي طالته الفترة الماضية باقتراب رحيله.

وارتبط اسم فاتي بإمكانية الرحيل عن برشلونة، نظرًا لعدم القدرة على الاستفادة من قدراته الفنية ورغبة إدارة خوان لابورتا، بالاستفادة المالية من بيع اللاعب الإسباني الشاب في ظل الأزمة الاقتصادية للبلوغرانا.

وقال فاتي في تصريحات تلفزيونية بعد تتويجه بلقبه الأول مع منتخب إسبانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا، مساء الأحد: "لدي عقد مع برشلونة وهدفي الاستمرار من أجل التطوّر".

وأضاف: "هذه هي نيتي، ما زال عقدي مستمرًّا مع برشلونة، سعيد في كامب نو وكذلك مع منتخب إسبانيا".