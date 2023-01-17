هل بيدري وغافي أفضل من تشافي وإنييستا؟

دفع انتصار برشلونة في الكلاسيكو على ريال مدريد 3-1 بنهائي السوبر الإسباني في السعودية لمقارنة البعض بين غافي وبيدري ومدربهما تشافي هيرنانديز وزميله السابق في النادي الكتالوني إندريس إنييستا، بل وضعهما البعض في مكانة أعلى من الفائزين السابقين بيورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

وأحرز برشلونة لقب كأس السوبر الإسبانية بعدما هزَّ غابي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري الشباك، ليفوز الفريق الكتالوني في مباراة سيطر عليها تمامًا، واستغل 3 أخطاء من ريال مدريد ليحرز 3 أهداف.

وأبدى الإعلاميون في راديو "ماركا" يون كيزفا، وألبرت غونزاليس، وفيكتور سانشيز ديل آمو، آراءهم في هذه الأمور، إلى جانب ميغيل كوينتانا، وناهويل ميراندا، وأدريان بلانكو.

وكان بطل كأس السوبر، برشلونة، الموضوع الرئيس في اللقاء، وقال يون كيزفا: "الشخص الذي كان في أمسِ الحاجة إليه هو الذي فاز".