هل بيدري وغافي أفضل من تشافي وإنييستا؟
دفع انتصار برشلونة في الكلاسيكو على ريال مدريد 3-1 بنهائي السوبر الإسباني في السعودية لمقارنة البعض بين غافي وبيدري ومدربهما تشافي هيرنانديز وزميله السابق في النادي الكتالوني إندريس إنييستا، بل وضعهما البعض في مكانة أعلى من الفائزين السابقين بيورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010.
وأحرز برشلونة لقب كأس السوبر الإسبانية بعدما هزَّ غابي وروبرت ليفاندوفسكي وبيدري الشباك، ليفوز الفريق الكتالوني في مباراة سيطر عليها تمامًا، واستغل 3 أخطاء من ريال مدريد ليحرز 3 أهداف.
وأبدى الإعلاميون في راديو "ماركا" يون كيزفا، وألبرت غونزاليس، وفيكتور سانشيز ديل آمو، آراءهم في هذه الأمور، إلى جانب ميغيل كوينتانا، وناهويل ميراندا، وأدريان بلانكو.
وكان بطل كأس السوبر، برشلونة، الموضوع الرئيس في اللقاء، وقال يون كيزفا: "الشخص الذي كان في أمسِ الحاجة إليه هو الذي فاز".
وكان دور غافي في المباراة جيدًا للغاية، كما أكد ألبرت قائلًا: "الشيء الأكثر إثارة للإعجاب هو أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، ومن الصعب بالنسبة لي معرفة من سيكون لديه أعلى سقف، بيدري أم هو".
في الواقع، فإن فرنانديز واضح تمامًا في مسألة واحدة "إنهما أفضل من تشافي وإنييستا في نفس العمر"، كما أيَّد كوينتانا نفس الأمر، قائلًا: "لا يشعر غافي بأنه صغير أمام أي شخص".
وفاجأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة الجميع بتخليه عن خطته المعتادة 4-3-3 وأشرك لاعبًا آخر في خط الوسط ليترك ليفاندوفسكي وحيدًا في الهجوم، فيما شارك المدافع رونالد أراوخو في مركز الظهير الأيمن في محاولة للتعامل مع سرعة فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.