تشافي يكشف خطة برشلونة لمنافسة ريال مدريد على ضم الموهبة البرازيلي إندريك

أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في مقابلة حصرية مع شبكة ESPN في نسختها البرتغالية، أنه تحدث إلى البرازيلي الشاب إندريك مهاجم بالميراس ووالده من أجل التعاقد معه وخطفه، رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد.

وتسعى أندية تشيلسي وريال مدريد وباريس سان جيرمان خلف الصبي إندريك لاعب بالميراس، وقد تحرك برشلونة أيضا وأصبح مرشحًا محتملاً للتعاقد مع جوهرة بالميراس في السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من عدم امتلاك النادي الكتالوني القوة الاقتصادية التي لدى منافسيه، إلا أن تشافي يسعى للفوز بهذا الصراع في سوق الانتقالات.

وفي مقابلة حصرية مع ESPN، كشف مدرب برشلونة عن أنه تحدث مع والد ونجم بالميراس نفسه، وقدم مشروع النادي لكليهما، لكنه يعتقد أن القرار النهائي، حتى بعد كل هذا الجهد، سيكون حصريًا له.

وأضاف تشافي: "لقد تحدثنا مع والده وكذلك مباشرة مع اللاعب، شرحت مشروعنا في برشلونة. نريد موهبة وهو موهوب قادر على إحداث الفارق. يملك القدرة على التهديف والمراوغة والقوة وكذلك إمكانية إحداث الفارق. إنه يلعب بالفعل في الدوري البرازيلي وأمامه مستقبل كبير".