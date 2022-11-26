تشافي يكشف خطة برشلونة لمنافسة ريال مدريد على ضم الموهبة البرازيلي إندريك
أكد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في مقابلة حصرية مع شبكة ESPN في نسختها البرتغالية، أنه تحدث إلى البرازيلي الشاب إندريك مهاجم بالميراس ووالده من أجل التعاقد معه وخطفه، رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها ريال مدريد.
وتسعى أندية تشيلسي وريال مدريد وباريس سان جيرمان خلف الصبي إندريك لاعب بالميراس، وقد تحرك برشلونة أيضا وأصبح مرشحًا محتملاً للتعاقد مع جوهرة بالميراس في السنوات المقبلة.
وعلى الرغم من عدم امتلاك النادي الكتالوني القوة الاقتصادية التي لدى منافسيه، إلا أن تشافي يسعى للفوز بهذا الصراع في سوق الانتقالات.
وفي مقابلة حصرية مع ESPN، كشف مدرب برشلونة عن أنه تحدث مع والد ونجم بالميراس نفسه، وقدم مشروع النادي لكليهما، لكنه يعتقد أن القرار النهائي، حتى بعد كل هذا الجهد، سيكون حصريًا له.
وأضاف تشافي: "لقد تحدثنا مع والده وكذلك مباشرة مع اللاعب، شرحت مشروعنا في برشلونة. نريد موهبة وهو موهوب قادر على إحداث الفارق. يملك القدرة على التهديف والمراوغة والقوة وكذلك إمكانية إحداث الفارق. إنه يلعب بالفعل في الدوري البرازيلي وأمامه مستقبل كبير".
وتابع المدير الفني لبرشلونة عن إندريك: "إنه من نوعية اللاعبين الذين نحتاجهم. إنه يعرف بالفعل المشروع الذي لدينا في برشلونة ونحن نتحدث معه. أتمنى أن يصبح لاعبنا. هذا يعتمد عليه. دائما القرار يعتمد على اللاعب. عادة سيقرر اللاعب خطوته المقبلة. لذا فهو قرار شخصي للغاية من جانب إندريك".
وعلى الرغم من المشروع المقدم للشاب البالغ عمره 16 عاما، يبدو أن برشلونة سينافس بقوة على ضم اللاعب، حيث توقعت ESPN، يوم الإثنين الماضي، أن بالميراس رفض عرضا مزدوجا من باريس سان جيرمان لضم إندريك، بالإضافة إلى إستيفاو، الذي يبلغ من العمر 15 عامًا فقط، من فريق بالميراس تحت 17 عامًا.
وقدم النادي الفرنسي عرضًا بقيمة 80 مليون يورو، أي حوالي 430 مليون ريال برازيلي لكليهما، لكن بالميراس أغلق الباب ورفض العرض.
ووفقًا لـ ESPN، لم يتخل بالميراس عن رغبته في الحصول على 60 مليون يورو، 338 مليون ريال برازيلي، للتفاوض بشأن إندريك فقط.