إصابة كورتوا قبل مباراة ريال مدريد ومايوركا.. وشكوك بشأن لحاقه بمواجهة الأهلي في مونديال الأندية

كشفت شبكة "Relevo" الإسبانية عن تعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة ريال مايوركا في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.

وأوضح الصحفي الإسباني ميغيل أنخيل دياز، أن "كورتوا انسحب من عمليات الإحماء لشعوره بعدم الراحة، وتحدث مع طبيب الفريق، وسيشارك بدلا منه الحارس البديل لونين".

فيما أوضح الصحفي خوسيه لويس سانشيز، أن "كورتوا لن يشارك في مباراة اليوم، وسيخضع لفحوصات طبية غدا، كما أن هناك شكوكا حول تواجده في كأس العالم للأندية".

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "سيحل أندري لونين مكان تيبو كورتوا الذي أُصيب في الدقيقة الأخيرة بعد الانسحاب من عمليات الإحماء الذي كان يقوم بها على أرض الملعب".