إصابة كورتوا قبل مباراة ريال مدريد ومايوركا.. وشكوك بشأن لحاقه بمواجهة الأهلي في مونديال الأندية
كشفت شبكة "Relevo" الإسبانية عن تعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل مواجهة ريال مايوركا في اللقاء الذي يجمعهما، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.
وأوضح الصحفي الإسباني ميغيل أنخيل دياز، أن "كورتوا انسحب من عمليات الإحماء لشعوره بعدم الراحة، وتحدث مع طبيب الفريق، وسيشارك بدلا منه الحارس البديل لونين".
فيما أوضح الصحفي خوسيه لويس سانشيز، أن "كورتوا لن يشارك في مباراة اليوم، وسيخضع لفحوصات طبية غدا، كما أن هناك شكوكا حول تواجده في كأس العالم للأندية".
وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "سيحل أندري لونين مكان تيبو كورتوا الذي أُصيب في الدقيقة الأخيرة بعد الانسحاب من عمليات الإحماء الذي كان يقوم بها على أرض الملعب".
ويخسر ريال مدريد جهود 5 لاعبين أمام الأهلي المصري، وبات من المتوقع أن تمنعهم الإصابة وعدم التعافي بشكل كبير عن المشاركة أمام بطل أفريقيا في نصف نهائي مونديال الأندية بالمغرب.
ويفتقد ريال مدريد أمام الأهلي مهاجمه وقائده الفرنسي كريم بنزيما بسبب إصابة عضلية غادر على إثرها مباراة فالنسيا، وسيغيب عن نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد وضع خطة تعافي لبنزيما ليكون قادراً على قيادة هجوم الميرنغي في نهائي كأس العالم للأندية، حال التأهل من الدور قبل النهائي.
ويحل ريال مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ريال مايوركا، على ملعب "إيبيروستار" في الجولة 20.
ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، متخلفًا بفارق 5 نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي سيلاقي إشبيلية في وقت لاحق من اليوم ضمن نفس الجولة.
في المقابل، يأتي ريال مايوركا في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.
وتعد هذه البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل السفر إلى المغرب لملاقاة الأهلي، يوم الأربعاء المقبل، بمدينة الرباط في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.
ويبدأ بطل أوروبا مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي، بينما اجتاز الأهلي عقبة أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز في الدورين التمهيدي وربع النهائي على الترتيب.