صحف رياضية: جواو فيليكس على بعد خطوة من تشيلسي.. الدفاع عن زيدان وقنبلة ديمبلي

ركزت الصحيفة على اقتراب البرتغالي جواو فيليكس من الانتقال لتشيلسي، وكتبت: "جواو فيليكس على بعد خطوة من تشيلسي".

الصحيفة اهتمت بكأس السوبر الإسباني في السعودية، وكتبت: "ريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس في السعودية".

كما اهتمت باعتزال غاريث بيل كرة القدم، وكتبت: "بيل يعلن اعتزال كرة القدم".