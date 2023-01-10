صحف رياضية: جواو فيليكس على بعد خطوة من تشيلسي.. الدفاع عن زيدان وقنبلة ديمبلي

ركزت الصحيفة على اقتراب البرتغالي جواو فيليكس من الانتقال لتشيلسي، وكتبت: "جواو فيليكس على بعد خطوة من تشيلسي".الصحيفة اهتمت بكأس السوبر الإسباني في السعودية، وكتبت: "ريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس في السعودية".كما اهتمت باعتزال غاريث بيل كرة القدم، وكتبت: "بيل يعلن اعتزال كرة القدم"..ركزت الصحيفة على إحصائيات برشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "أرقام بطل"، وأيضًا عن الشركة التي تكلفت ببناء ملعب "كامب نو".الصحيفة تطرقت لريال مدريد، وكتبت: "زين الدين زيدان سيكون خليفة لكارلو أنشيلوتي".كما اهتمت باعتزال غاريث بيل واقتراب جواو فيليكس من تشيلسي، وكتبت: "غاريث بيل يعتزل بعمر 33 عاما"، و"جواو فيليكس على بعد خطوة من التوقيع لتشيلسي"..ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتألق عثمان ديمبلي، وكتبت: "قنبلة ديمبلي"، و"6 أهداف في 16 مباراة دفاع على نسق تاريخي"، و"التعاقد مع تورام في حال كان حرا".الصحيفة اهتمت بريال مدريد قبل كأس السوبر في السعودية، وكتبت: "تشواميني وألبا يغيبان عن كأس السوبر".كما اهتمت باعتزال الويلزي غاريث بيل كرة القدم بشكل نهائي..ركزت الصحيفة على كأس السوبر الإسباني في السعودية، وكتبت: "كأس السوبر المرغوبة أكثر".الصحيفة اهتمت بقرب انتقال جواو فيليكس لتشيلسي معارا، وكتبت: "فيليكس إلى تشيلسي".كما اهتمت باعتزال الويلزي غاريث بيل كرة القدم بشكل نهائي، والدفاع عن زين الدين زيدان ضد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي، وكتبت: "إلى الدفاع عن زيدان"..ركزت الصحيفة على اقتراب تشيلسي من التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس معارا من أتلتيكو مدريد، وكتبت: "فيليكس في المصيدة"، و"البرتغالي في تشيلسي معارا".الصحيفة اهتمت باعتزال الويلزي غاريث بيل كرة القدم، وكتبت: "بيل يغادر في 33 سنة فقط".كما اهتمت بتأهل آرسنال للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب أوكسفورد يونايتد 3-0..ركزت الصحيفة على اعتزال الحارس هوغو لوريس اللعب دوليا مع المنتخب الفرنسي وكتبت: "هوغو لوريس: وصلت للحد النهائي".