جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد
جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد
إسبانيا

صحف رياضية: جواو فيليكس على بعد خطوة من تشيلسي.. الدفاع عن زيدان وقنبلة ديمبلي

اعتزال غاريث بيل واقتراب جواو فيليكس من تشيلسي والدفاع عن زيدان، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء.
نور الدين ميفراني
نور الدين ميفراني

ماركا: ريال مدريد وفالنسيا وبيتيس في السعودية

ركزت الصحيفة على اقتراب البرتغالي جواو فيليكس من الانتقال لتشيلسي، وكتبت: "جواو فيليكس على بعد خطوة من تشيلسي".

الصحيفة اهتمت بكأس السوبر الإسباني في السعودية، وكتبت: "ريال مدريد وفالنسيا وريال بيتيس في السعودية".

كما اهتمت باعتزال غاريث بيل كرة القدم، وكتبت: "بيل يعلن اعتزال كرة القدم".

غلاف صحيفة ماركا
غلاف صحيفة ماركا

سبورت: أرقام بطل

ركزت الصحيفة على إحصائيات برشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت: "أرقام بطل"، وأيضًا عن الشركة التي تكلفت ببناء ملعب "كامب نو".

الصحيفة تطرقت لريال مدريد، وكتبت: "زين الدين زيدان سيكون خليفة لكارلو أنشيلوتي".

كما اهتمت باعتزال غاريث بيل واقتراب جواو فيليكس من تشيلسي، وكتبت: "غاريث بيل يعتزل بعمر 33 عاما"، و"جواو فيليكس على بعد خطوة من التوقيع لتشيلسي".

غلاف صحيفة سبورت
غلاف صحيفة سبورت

موندو ديبورتيفو: قنبلة ديمبلي

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وتألق عثمان ديمبلي، وكتبت: "قنبلة ديمبلي"، و"6 أهداف في 16 مباراة دفاع على نسق تاريخي"، و"التعاقد مع تورام في حال كان حرا".

الصحيفة اهتمت بريال مدريد قبل كأس السوبر في السعودية، وكتبت: "تشواميني وألبا يغيبان عن كأس السوبر".

كما اهتمت باعتزال الويلزي غاريث بيل كرة القدم بشكل نهائي.

غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو
غلاف صحيفة موندو ديبورتيفو

آس: الدفاع عن زيدان

ركزت الصحيفة على كأس السوبر الإسباني في السعودية، وكتبت: "كأس السوبر المرغوبة أكثر".

الصحيفة اهتمت بقرب انتقال جواو فيليكس لتشيلسي معارا، وكتبت: "فيليكس إلى تشيلسي".

كما اهتمت باعتزال الويلزي غاريث بيل كرة القدم بشكل نهائي، والدفاع عن زين الدين زيدان ضد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي، وكتبت: "إلى الدفاع عن زيدان".

غلاف صحيفة آس
غلاف صحيفة آس

ذا صن: فيليكس في المصيدة

ركزت الصحيفة على اقتراب تشيلسي من التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس معارا من أتلتيكو مدريد، وكتبت: "فيليكس في المصيدة"، و"البرتغالي في تشيلسي معارا".

الصحيفة اهتمت باعتزال الويلزي غاريث بيل كرة القدم، وكتبت: "بيل يغادر في 33 سنة فقط".

كما اهتمت بتأهل آرسنال للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب أوكسفورد يونايتد 3-0.

غلاف صحيفة ذا صن
غلاف صحيفة ذا صن

ليكيب: اعتزال هوغو لوريس دوليا

ركزت الصحيفة على اعتزال الحارس هوغو لوريس اللعب دوليا مع المنتخب الفرنسي وكتبت: "هوغو لوريس: وصلت للحد النهائي".

غلاف صحيفة ليكيب
غلاف صحيفة ليكيب
الدوري الإسباني

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