في معسكر إسبانيا.. لاعبو برشلونة وريال مدريد يتدربون في مجموعات منفصلة

وأهدر فريق المدرب كارلو أنشيلوتي تقدمه المبكر بهدف المدافع رونالد أراوخو؛ حين حول تمريرة فينيسيوس جونيور العرضية إلى مرماه بالخطأ ليدرك أصحاب الضيافة التعادل قبل الاستراحة عبر سيرجي روبرتو بتسديدة متقنة قريبة المدى.

وبعد فوزه الثالث على التوالي في الكلاسيكو وسع برشلونة المتصدر الفارق إلى 12 نقطة مع ريال حامل اللقب وصاحب المركز الثاني قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.

وبعد المباراة، انضم نجما برشلونة غافي وأليخاندرو بالدي لتدريبات إسبانيا، وكذلك فعل نظراؤهما في مدريد داني كارفاخال وناتشو وداني سيبايوس.

ووفقًا لبرنامج "الشرينغيتو" الإسباني، تدرب اللاعبون من كل فريق في مجموعات مختلفة وسط توتر شديد محتمل، حيث غضب لاعبو ريال مدريد بشكل خاص من سلوك غافي.

واكتسب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا سمعة طيبة لمثابرته الشجاعة، لكن يعتقد البعض أنه تهور عندما دفع سيبايوس بعيدًا عن الكرة في وقت متأخر من الكلاسيكو.