أسباب رغبة كوندي في الرحيل عن برشلونة
ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على أسباب رغبة الفرنسي جول كوندي، مدافع نادي برشلونة، في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وكانت أنباء قد ترددت وبقوة حول طلب كوندي الرحيل عن برشلونة، لمشاركته في غير مركزه الأصلي.
وقالت التقارير، إن برشلونة مستعد للتنازل عن كوندي مقابل الحصول على 80 مليون يورو للبحث عن بديله.
ولكن برشلونة في الوقت الحالي لم يفتح باب المفاوضات مع الأندية، إلا أن تشيلسي مستعد لدفع مبلغ مالي كبير من أجل اللاعب.
وأوضحت صحيفة "سبورت"، في تقريرها، اليوم الأربعاء، أن كوندي يشعر أنه يقدم أداء أفضل كقلب دفاع، وأن اللعب على الطرف يتسبب بارتكابه هفوات، كما يشعر أن ثنائية رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن ستستمر وستدفعه ليلعب كظهير الموسم المقبل.
وأضافت: "كوندي يعرف أنه في حال استثمر النادي في جلب خط وسط مدافع (ارتكاز)، ولم يشتر ظهيرًا، فإنه سيستمر باللعب في هذا المركز، وهو ما لا يريده".
من جانبه، قال تشافي في تصريحاته إثر مباراة فريقه ضد بلد الوليد، مساء أمس، التي انتهت بخسارة البلوغرانا (3-1): "لقد تحدثت مع جول كوندي وكنت واضحًا معه، أعلم أن هناك الكثير من الروايات التي يتم تداولها، لكن اللاعب ترك الاجتماع سعيدًا والشيء نفسه بالنسبة لي، لا توجد مشاكل".
ويحاول برشلونة أن ينشط بقوة في سوق الانتقالات المقبل، حيث يريد التعاقد مع ارتكاز وبرناردو سيلفا وكذلك إعادة ليونيل ميسي والتعاقد معه مجانًا بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، لكن قواعد اللعب المالي النظيف قد تعرقل تلك الصفقات.