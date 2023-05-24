أسباب رغبة كوندي في الرحيل عن برشلونة

ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على أسباب رغبة الفرنسي جول كوندي، مدافع نادي برشلونة، في الرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت أنباء قد ترددت وبقوة حول طلب كوندي الرحيل عن برشلونة، لمشاركته في غير مركزه الأصلي.

وقالت التقارير، إن برشلونة مستعد للتنازل عن كوندي مقابل الحصول على 80 مليون يورو للبحث عن بديله.

ولكن برشلونة في الوقت الحالي لم يفتح باب المفاوضات مع الأندية، إلا أن تشيلسي مستعد لدفع مبلغ مالي كبير من أجل اللاعب.