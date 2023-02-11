تشافي هيرنانديز: أنسو فاتي غير قابل للبيع.. وهذا رأيي في تصريحات شقيق ميسي

وعن تصريح شقيق ليونيل ميسي الذي أثار ضده العديد من الانتقادات، أوضح تشافي: "لقد اعتذر، أعرف عائلة ميسي وخاصةً ليو، هم أشخاص متواضعون وعملوا كثيرًا للوصول إلى مكانهم الحالي، بعض الأحيان جميعنا نرتكب أخطاء، وفي النهاية ماتياس اعتذر، لذلك ليست هناك حاجة لإعطائها أهمية أكبر".

وكان ماتياس، شقيق ليونيل ميسي، قد تحدث مؤخرا، عن أن النجم الأرجنتيني لن يعود إلى برشلونة قبل التخلص من رئيس النادي خوان لابورتا، ووصفه بـ"ناكر الجميل".

ورحل ميسي، عن صفوف برشلونة، في صيف 2021، بعد انتهاء عقده، وعدم قدرة النادي الكتالوني على التجديد له.

وعن أداء الثنائي كيسيه وفرانكي دي يونغ، أشار: "نشاهد أفضل نسخة من دي يونغ منذ انضمامه لنا، لديه ثقة وسهولة لا يصدقان، نفس الشيء مع كيسيه، أنا سعيد جدًا بمستوى لاعبي خط الوسط".

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية أمام نظيره فياريال، غدا الأحد، في الدوري الإسباني.

ويعتلي برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة، حيث فاز في 17 مباراة وتعادل في مباراتين وخسارة لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 42 هدفا فيما سكنت شباكه 7 أهداف.