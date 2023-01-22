ماركا: ريال مدريد لا يريد معرفة أي شيء عن أزمة مبابي وباريس سان جيرمان

يعاني كيليان مبابي من مشاكل، وكذلك باريس سان جيرمان، لكن ريال مدريد لا يريد أن يستغل هذا الاضطراب المزدوج حتى لا يتأثر مركز تدريب "فالديبيباس"، الذي يتم اتخاذ القرارات الاستراتيجية للنادي فيه.

وفي هذه الاجتماعات، يتم تجاهل المواقف غير المريحة التي قد يواجهها الفريق الباريسي. ويتعامل قادة ريال مدريد مع الأمر كمتفرجين خاصة في ما يتعلق بمبابي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه في الوقت الحالي، لا يتعلق الأمر بطلب العفو عن الفرنسي أو الغطرسة المدريدية، إنها استراتيجية ومشروع خالص وصعب.