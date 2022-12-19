مقدم "الشيرينغيتو": بيريز وقع مع مبابي.. على جمهور ريال مدريد مسامحته

دعا جوسيب بيدريدول مقدم البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو" فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ونسيان ما حدث منه في الماضي.

وكان "مبابي" قريبًا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، قبل أن تنجح إدارة باريس سان جيرمان في إقناعه بتجديد عقده حتى يونيو 2025.

وقال بيدريدول عبر برنامجه موجها الكلام لرئيس ريال مدريد: "بيريز وقع مع مبابي، وسيتعين على جمهور الميرنغي مسامحته، لأن الأفضل يجب أن يلعب مع ريال مدريد".