مقدم "الشيرينغيتو": بيريز وقع مع مبابي.. على جمهور ريال مدريد مسامحته
دعا جوسيب بيدريدول مقدم البرنامج الإسباني الشهير "الشيرينغيتو" فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوقيع مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، ونسيان ما حدث منه في الماضي.
وكان "مبابي" قريبًا من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي في صفقة انتقال حر، قبل أن تنجح إدارة باريس سان جيرمان في إقناعه بتجديد عقده حتى يونيو 2025.
وقال بيدريدول عبر برنامجه موجها الكلام لرئيس ريال مدريد: "بيريز وقع مع مبابي، وسيتعين على جمهور الميرنغي مسامحته، لأن الأفضل يجب أن يلعب مع ريال مدريد".
وكانت صحيفة "Relevo" قد أشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، ما زال يأمل في التوقيع مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، رغم الصدمة التي أحدثها اللاعب سابقا بتجديد عقده في الوقت الذي كان فيه على أعتاب الانتقال للنادي الملكي.
وأوضحت الصحيفة الشهيرة، أن الباب ليس مغلقًا أمام مبابي من أجل الانتقال إلى نادي ريال مدريد، بل إن الرئيس فلورنتينو بيريز يريد التوقيع معه في يوم من الأيام.
وأضاف التقرير أن بيريز لم يغلق الباب أبداً أمام التوقيع مع اللاعب، وما زال يطمح من أجل رؤية مبابي بقميص ريال مدريد مستقبلًا.
وحصد مبابي جائزة هداف بطولة كأس العالم 2022، أمس الأحد على ملعب لوسيل، وسجل 8 أهداف في بطولة كأس العالم، وهو أعلى رقم في نسخة واحدة من المونديال، منذ الظاهرة رونالدو في نسخة 2002.
وتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في وصافة ترتيب الهدافين برصيد سبعة أهداف بعدما سجل هدفين في لقاء النهائي، فيما حل الفرنسي أولفييه جيرو وجوليان ألفاريز في المركز الثالث بعدما سجلا 4 أهداف.
وتوج منتخب الأرجنتين بلقب البطولة، بعد الفوز على "الديوك" بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3).
ونشر كيليان مبابي صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" بعد خسارة لقب كأس العالم لصالح الأرجنتين، وعلق عليها، قائلا: "سنعود من جديد"، في إشارة منه لتحقيق اللقب في النسخة المقبلة.