تفاصيل العرض السعودي الضخم لضم كريم بنزيما
كشفت صحيفة "EL MUNDO" تفاصيل العرض السعودي الضخم المقدم للفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد؛ من أجل الانتقال للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.
ويمتد عقد بنزيما مع ريال مدريد حتى يونيو المقبل، وما زالت الشكوك تُحيط بمستقبل المهاجم الفرنسي.
وذكرت تقارير، أمس، أن بنزيما كان قد وافق على التجديد لموسم آخر مع "الملكي"، ولكن في الساعات القليلة الماضية تغيرت الأمور بعد العرض المُغري المرسل من المملكة العربية السعودية.
وقدمت صحيفة "EL MUNDO"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، تفاصيل أكثر عن العرض، موضحة أن "السعودية منحت بنزيما حرية اختيار النادي الذي يرغب في ارتداء قميصه بدوري روشن، كما أن قيمة عقده ستكون خالية من الضرائب، بالإضافة إلى امتلاكه حقوق الصورة بنسبة 100%".
وأضافت: "بنزيما سيكون أيضا سفيرا للسعودية في الملف المزمع تقديمه لتنظيم كأس العالم 2030، والعقد سيكون لمدة موسمين بقيمة 400 مليون يورو على مدار عامين".
وكانت منصة "ريليفو" الإسبانية أكدت أن الجهاز الفني ومديري ريال مدريد متشككون في رغبة بنزيما بالبقاء مع الفريق الملكي.
ويخوض ريال مدريد آخر مباراة له في الموسم، يوم الأحد المقبل، ضد أتلتيك بيلباو في ختام منافسات الدوري الإسباني.
ويلعب بنزيما رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.
وخاض كريم بنزيما 647 مباراة مع ريال مدريد، سجل 353 هدفا وصنع 165 تمريرة حاسمة.
وكانت تقارير سعودية قد كشفت عن مفاوضات من نادي الاتحاد لضم كريم بنزيما في الموسم المقبل.