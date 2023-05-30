تفاصيل العرض السعودي الضخم لضم كريم بنزيما

وقدمت صحيفة "EL MUNDO"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، تفاصيل أكثر عن العرض، موضحة أن "السعودية منحت بنزيما حرية اختيار النادي الذي يرغب في ارتداء قميصه بدوري روشن، كما أن قيمة عقده ستكون خالية من الضرائب، بالإضافة إلى امتلاكه حقوق الصورة بنسبة 100%".

وأضافت: "بنزيما سيكون أيضا سفيرا للسعودية في الملف المزمع تقديمه لتنظيم كأس العالم 2030، والعقد سيكون لمدة موسمين بقيمة 400 مليون يورو على مدار عامين".